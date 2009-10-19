Обманутые дольщики так и останутся на «Седьмом небе» несчастья

Как рассказал «МКС» заместитель прокурора Кировского района Уфы Амир Ахметов, следствие полагает, что директор холдинга растратил свыше 1,6 миллиона рублей, предназначенных на выплату жалования рабочим. Вместо того, чтобы заплатить людям г-н Рустумханов тратил средства на оплату мобильной связи, услуги фитнес-клуба для себя любимого и обучение менеджеров в так называемом «Институте бизнес-технологий «Магнат», который контролируют саентологи. Так как сам директор входил в секту поклонников Рона Хаббарда, то и своих служащих заставлял проникаться деструктивной идеологией.
Обманутые дольщики полагают, что вряд ли г-н Рустумханов за невыплату зарплаты получит реальное наказание, а уголовные дела, касающиеся мошенничества директора на жилищном рынке все еще находятся в стадии расследования. Также не решено, что будет с замороженными стройками и вернут ли людям затраченные средства. По данным экспертов на завершение строительства «Седьмого неба» и «Каскада» потребуется около миллиарда рублей.