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Земфира и Рената обиделись на журналистов

19 октября 2009, 01:29
Похоже, рок-дива не на шутку ополчилась против акул пера. Девушка никогда не скрывала своего настороженного отношения к прессе, а порой даже вступала в конфликты с журналистами. До сих пор многие помнят ее драку с московским папарацци Дмитрием Михеевым. На этот раз Земфира не стала устраивать мордобой, а просто вывесила на своем официальном сайте надпись «Желтая пресса – кал».

Поводом для такой обиды послужили заметки некоторых изданий о якобы состоявшемся браке между певицей и ее подругой Ренатой Литвиновой. Однако сама Рената Муратовна категорически отрицает все, что связано с этим слухом.

- У сегодняшней прессы не существует такого понятия, как репутация, и серьезное вроде бы издание может перепечатать из желтого листка какую-то совершенно бредовую информацию и множить ее, множить до абсурда, - заявила Литвинова на днях журналу «Большой город». - Она оскорбительна, порочит твою репутацию, и ничего нельзя сделать - только сказать этим людям, которые работают в подобных изданиях и дают распоряжения наполнять свои полосы перепечатками из желтых таблоидов: «Гореть вам в аду!». Потому что ад существует, а для них - отдельный просторный этаж. Все очень негигиенично и неэстетично - все как в их статейках. Там они встретятся со своим творчеством воочию. Эти издания выпускают кал. И люди, которые все это читают, получается, калоеды. Я в жизни не ездила в Швецию, никогда не вступала в однополые браки. Судиться бесполезно, суды - это профанация, отсутствие законов, равнодушие и беспредел.

Земфира же решила и вовсе не высказываться на эту тему, не давать никаких комментариев. Правда, для папарацци это только на руку – они по-прежнему то и дело караулят звездных подруг. Фотографы буквально преследуют женщин: обязательно заснимут как они мирно общаются в магазине или садятся в машину.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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