Земфира и Рената обиделись на журналистов

- У сегодняшней прессы не существует такого понятия, как репутация, и серьезное вроде бы издание может перепечатать из желтого листка какую-то совершенно бредовую информацию и множить ее, множить до абсурда, - заявила Литвинова на днях журналу «Большой город». - Она оскорбительна, порочит твою репутацию, и ничего нельзя сделать - только сказать этим людям, которые работают в подобных изданиях и дают распоряжения наполнять свои полосы перепечатками из желтых таблоидов: «Гореть вам в аду!». Потому что ад существует, а для них - отдельный просторный этаж. Все очень негигиенично и неэстетично - все как в их статейках. Там они встретятся со своим творчеством воочию. Эти издания выпускают кал. И люди, которые все это читают, получается, калоеды. Я в жизни не ездила в Швецию, никогда не вступала в однополые браки. Судиться бесполезно, суды - это профанация, отсутствие законов, равнодушие и беспредел.