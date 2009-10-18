VIA Чаппа #1 воспела башкирских красоток

- Композиция была создана за две недели, а подготовительный процесс шел намного дольше, - признается фронтмен команды Патрик. – Гимнов мы никогда не писали – для нас это первый подобный опыт. На конкурсах красоты я бывал не часто, но мое мнение никогда не совпадало с вердиктом жюри. Видимо, с профессионалами у нас разные понятия о красоте.
О своем желании участвовать в региональном конкурсе красоты заявили 93 девушки. Но до финала дошло всего 15 красавиц из 6 городов республики. Правда, перед самим шоу их количество учстниц сократилось до чертовой дюжины, потому как две девочки очень легкомысленно отнеслись к подготовке и были исключены из списка финалисток. В этот вечер конкурсантки показали себя в нескольких этапах - визитной карточке, интеллектуальном конкурсе и дефиле, где предстали в четырех разных образах.
Победительницей стала 20-летняя Тансулпан Сиражетдиновой, не раз пытавшая счастье на подобных состязаниях. В прошлом году на конкурсе «Мисс Русское радио» девушка ограничилась лишь призом от одного из спонсоров. А вот два года назад ей повезло больше: на конкурсе «Хылыукай» она взяла гран-при, а на «Мисс Евразия» – титул первой вице-мисс. Теперь же девушке досталась не только корона, изготовленная ювелирами специально для конкурса, но и новенький автомобиль Daewoo Matiz.