mkset.ru
ГлавноеВсе новости

VIA Чаппа #1 воспела башкирских красоток

19 октября 2009, 01:56
Вчера в комплексе «Огни Уфы» столицы Башкирии выбрали «Мисс Башкортостан-2009». За звание самой красивой девушки республики соревновались 15 участниц, которые вышли в финал по итогам зрительского голосования - с помощью SMS-сообщений. Интересно, что уфимские рэперы стали не только официальными музыкальными партнерами мероприятия, исполнив несколько композиций, но и написали главную песню церемонии.

- Композиция была создана за две недели, а подготовительный процесс шел намного дольше, - признается фронтмен команды Патрик. – Гимнов мы никогда не писали – для нас это первый подобный опыт. На конкурсах красоты я бывал не часто, но мое мнение никогда не совпадало с вердиктом жюри. Видимо, с профессионалами у нас разные понятия о красоте.

О своем желании участвовать в региональном конкурсе красоты заявили 93 девушки. Но до финала дошло всего 15 красавиц из 6 городов республики. Правда, перед самим шоу их количество учстниц сократилось до чертовой дюжины, потому как две девочки очень легкомысленно отнеслись к подготовке и были исключены из списка финалисток. В этот вечер конкурсантки показали себя в нескольких этапах - визитной карточке, интеллектуальном конкурсе и дефиле, где предстали в четырех разных образах.

Победительницей стала 20-летняя Тансулпан Сиражетдиновой, не раз пытавшая счастье на подобных состязаниях. В прошлом году на конкурсе «Мисс Русское радио» девушка ограничилась лишь призом от одного из спонсоров. А вот два года назад ей повезло больше: на конкурсе «Хылыукай» она взяла гран-при, а на «Мисс Евразия» – титул первой вице-мисс. Теперь же девушке досталась не только корона, изготовленная ювелирами специально для конкурса, но и новенький автомобиль Daewoo Matiz.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44