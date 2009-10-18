VIA Чаппа #1 воспела башкирских красоток

Победительницей стала 20-летняя Тансулпан Сиражетдиновой, не раз пытавшая счастье на подобных состязаниях. В прошлом году на конкурсе «Мисс Русское радио» девушка ограничилась лишь призом от одного из спонсоров. А вот два года назад ей повезло больше: на конкурсе «Хылыукай» она взяла гран-при, а на «Мисс Евразия» – титул первой вице-мисс. Теперь же девушке досталась не только корона, изготовленная ювелирами специально для конкурса, но и новенький автомобиль Daewoo Matiz.