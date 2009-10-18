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В Салавате могут отказаться от автомобилей

19 октября 2009, 01:33
Устав от шума машин, загрязняющих воздух, Максим Репин решил бороться с засильем автомобилей на дорогах родного Салавата. Правда, парень не стал выходить на тропу войны, к примеру, по ночам поджигая частные транспортные средства. Справиться с ситуацией он пробует мирным путем и личным примером. Причем избрал для этого очень экзотичный способ.

- Окна моей квартиры выходят на одну из центральных улиц Салавата – Первомайскую, - рассказывает молодой человек. - Здесь круглые сутки не прекращается движение. Поставил пластиковые окна, но и это не спасло от шума. Тогда начал усердно думать, как же сделать так, чтобы машин в городе стало меньше, а воздух чище.

Для начала Максим организовал в Салавате движение «Город без машин»: создал сайт, проводил пикеты, раздавал листовки.

- Но на этом решил не останавливаться, нужно было сделать что-то необычное, что могло бы потрясти общественность, - вспоминает он. - Начал бродить в поисках идеи по всемирной паутине и наткнулся на сайт харьковского велосипедного завода, который предлагал для продажи велорикши.

Взвесив все плюсы и минусы необычного для России средства передвижения, Максим решился сделать заказ, который обошелся в 12 тысяч рублей.

- Достоинств у велорикши гораздо больше: экологически чистый вид транспорта, не требующий никаких дополнительных материальных затрат. Смена покрышки или камеры обойдется в копейки, а сама «машина» не производит абсолютно никакого шума. Недостаток же один – небольшая скорость, которая составляет не более 30 км в час. Раньше такой вид транспорта был в ходу только в странах Восточной и Южной Азии, а теперь велорикшей можно увидеть в центре Лондона, Нью-Йорка, Москвы и Питера.

Максим трудится на «Салаватнефтеоргсинтез» в отделе эксплуатации, а в свободное от работы время предлагает салаватцам услуги велотакси, катая их по городу. Появившись впервые на улицах на своем веломобиле, Максим, как и ожидал, произвел фурор.

- Увидев меня, одни визжали от восторга, а другие хохотали без остановки, садясь в повозку, - рассказывает веломобилист. - Но постепенно, ко мне привыкли, и даже стали ждать меня вечерами, чтобы покататься. Таким образом, я убиваю двух зайцев: пропагандирую экологически чистый вид транспорта и получаю небольшую прибыль. Одна поездка обходится горожанам в 30 рублей, а час катания – в 250.

Из пассажирской, велорикша легко превращается в грузовую, стоит только перекрутить сиденье.

- На таком транспорте можно даже возить строительные материалы или дачный урожай, - расхваливает свой веломобиль Максим. – Поначалу супруга с недоверием отнеслась к моей затее, приняла ее за новое чудачество, но когда увлечение стало приносить доход, смягчилась.

Не так давно парень принял участие в проекте инноваций, который проводился на его предприятии.

- Я предложил внедрить межцеховую и цеховую грузовую велоперевозку, ведь один веломобиль может увезти до 150 килограмм. Начальству СНОСа эта идея понравилась, и меня премировали.

Но предприимчивый молодой человек пошел еще дальше, став официальным представителем харьковского завода. Теперь Репин продает продукцию предприятия в другие регионы, агитируя и их отказаться от машин.

- Я уже продал четыре велорикши: две – в Оренбург и две – в Великий Новгород. В этих городах много туристов, особенно иностранных, а рикша – очень удобна для проведения экскурсий по достопримечательностям.

Но и на этом салаватец останавливаться не собирается, и теперь мечтает о собственном конном экипаже.

- Я уже приобрел одну лошадку, пока изучаю повадки животного, ухаживаю за ней. А чтобы она не стояла без дела - провожу частные уроки верховой езды. Возможно, в скором будущем, по Салавату проедет экипаж, запряженный лошадьми.

Анастасия ЖИЛКИНА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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