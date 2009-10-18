В Салавате могут отказаться от автомобилей

- Достоинств у велорикши гораздо больше: экологически чистый вид транспорта, не требующий никаких дополнительных материальных затрат. Смена покрышки или камеры обойдется в копейки, а сама «машина» не производит абсолютно никакого шума. Недостаток же один – небольшая скорость, которая составляет не более 30 км в час. Раньше такой вид транспорта был в ходу только в странах Восточной и Южной Азии, а теперь велорикшей можно увидеть в центре Лондона, Нью-Йорка, Москвы и Питера.