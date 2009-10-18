В Салавате могут отказаться от автомобилей

- Окна моей квартиры выходят на одну из центральных улиц Салавата – Первомайскую, - рассказывает молодой человек. - Здесь круглые сутки не прекращается движение. Поставил пластиковые окна, но и это не спасло от шума. Тогда начал усердно думать, как же сделать так, чтобы машин в городе стало меньше, а воздух чище.
Для начала Максим организовал в Салавате движение «Город без машин»: создал сайт, проводил пикеты, раздавал листовки.
- Но на этом решил не останавливаться, нужно было сделать что-то необычное, что могло бы потрясти общественность, - вспоминает он. - Начал бродить в поисках идеи по всемирной паутине и наткнулся на сайт харьковского велосипедного завода, который предлагал для продажи велорикши.
Взвесив все плюсы и минусы необычного для России средства передвижения, Максим решился сделать заказ, который обошелся в 12 тысяч рублей.
- Достоинств у велорикши гораздо больше: экологически чистый вид транспорта, не требующий никаких дополнительных материальных затрат. Смена покрышки или камеры обойдется в копейки, а сама «машина» не производит абсолютно никакого шума. Недостаток же один – небольшая скорость, которая составляет не более
Максим трудится на «Салаватнефтеоргсинтез» в отделе эксплуатации, а в свободное от работы время предлагает салаватцам услуги велотакси, катая их по городу. Появившись впервые на улицах на своем веломобиле, Максим, как и ожидал, произвел фурор.
- Увидев меня, одни визжали от восторга, а другие хохотали без остановки, садясь в повозку, - рассказывает веломобилист. - Но постепенно, ко мне привыкли, и даже стали ждать меня вечерами, чтобы покататься. Таким образом, я убиваю двух зайцев: пропагандирую экологически чистый вид транспорта и получаю небольшую прибыль. Одна поездка обходится горожанам в 30 рублей, а час катания – в 250.
Из пассажирской, велорикша легко превращается в грузовую, стоит только перекрутить сиденье.
- На таком транспорте можно даже возить строительные материалы или дачный урожай, - расхваливает свой веломобиль Максим. – Поначалу супруга с недоверием отнеслась к моей затее, приняла ее за новое чудачество, но когда увлечение стало приносить доход, смягчилась.
Не так давно парень принял участие в проекте инноваций, который проводился на его предприятии.
- Я предложил внедрить межцеховую и цеховую грузовую велоперевозку, ведь один веломобиль может увезти до
Но предприимчивый молодой человек пошел еще дальше, став официальным представителем харьковского завода. Теперь Репин продает продукцию предприятия в другие регионы, агитируя и их отказаться от машин.
- Я уже продал четыре велорикши: две – в Оренбург и две – в Великий Новгород. В этих городах много туристов, особенно иностранных, а рикша – очень удобна для проведения экскурсий по достопримечательностям.
Но и на этом салаватец останавливаться не собирается, и теперь мечтает о собственном конном экипаже.
- Я уже приобрел одну лошадку, пока изучаю повадки животного, ухаживаю за ней. А чтобы она не стояла без дела - провожу частные уроки верховой езды. Возможно, в скором будущем, по Салавату проедет экипаж, запряженный лошадьми.
Анастасия ЖИЛКИНА.