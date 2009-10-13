Volkswagen Group Rus: «Мы, как и клиенты, стали жертвой криминального обмана»

Как известно, российское представительство автоконцерна «Volkswagen Group Rus» отказывается расплачиваться по долгам своих уфимских, новосибирских и казанских дилеров, но при этом выделяет три тысячи автомобилей для нужд оргкомитета Олимпиады.
Обманутые клиенты, которые, кстати, добросовестно выполнили свои обязательства перед автодилерами, уверены, что если российское представительство немецкого концерна в состоянии оказывать столь внушительную спонсорскую помощь российской Олимпиаде, то и поддержать граждан этой страны им не составит труда.
Напомним, в Уфе от действий руководителя группы компаний по продаже автомобилей, куда входит и злополучная фирма «АК-Моторс», Алексея Тимофеева, пострадали 114 человек. Люди оплатили выбранные иномарки еще в декабре прошлого года и первые три месяца нынешнего, но не могут получить ни сами престижные «колеса», ни документы на них. Машины и документы поспешили вывезти из салона «АК-Моторс» российские представители Volkswagen, когда осознали, что у местного дилера начались серьезные проблемы. Алексей Тимофеев, возглавляя самый крупный автохолдинг Башкирии, торгующий автомобилями Volkswagen, Kia, Porshe, Hyundai, «УАЗ» и «ГАЗ», предпочитал вести бизнес в кредит, взяв в нескольких крупных и не очень уфимских банках многомиллионные займы, общая сумма которых перевалила за полмиллиарда рублей. Как только начался кризис, финансовые учреждения потребовали вернуть долги, но расплачиваться коммерсанту стало нечем, так начали рушиться и пирамиды автокредитования. Жертвами кредитных игр автодилера стали «Соцкредит», потерявший лицензию из-за займа в 200 миллионов рублей (эти деньги предприниматели так и не вернули), «Балтинвест», «ЮниКредитБанк», «Стройкредит», «Абсолют-банк» и «УралСиб».
Банки попытались отбить свое в судах и уже появились первые решения о взыскании средств. Например, АС РБ решил пустить все имущество автодилера с молотка, выставив на торги здание самого центра «АК-Моторс» на проспекте Салавата, 32, и все его оборудование, включая компьютеры, столы и стулья. Но даже продажа имущества фирмы, задолжавшей австрийскому Raiffeisen bank 188 миллионов рублей, не покроет задолженности перед банкирами, так как центр оценен всего в 56,7 миллионов целковых. Сегодня исков стало столько, что ответчики перестали являться на заседания.
Но и это не самое любопытное в истории автомобильного холдинга, который возглавляет депутат Госсобрания РБ Алексей Тимофеев.
Как выяснилось на днях, «АК-Моторс» незаметно для многочисленных кредиторов обанкротился и здесь уже введена процедура наблюдения. Согласно закону, во время проведения действий по «оздоравливанию» фирмы, а именно на спасение предприятий-банкротов нацелен закон, все долги замораживаются. Стало понятно, почему юристы «АК-Моторса» перестали являться в суды. Теперь кредиторы первой очереди, например, банки, имеющие решение суда на руках, и второй – такие, как обманутые люди, остались с носом. Процедура банкротства длится не менее трех лет и все это время в описанном судебными приставами автоцентре может вестись работа по продаже автомобилей, а его хозяева процветать, освобожденные законом от уплаты всех обязательств.
Понятно, что для рисковых бизнесменов – эта схема оптимальна, хотя и выглядит как злоупотребление правом. Скорее всего, автодилеры заранее предусматривали такой выход, понимая, что процедура банкротства моментально снимет все вопросы к частным лицам, в том числе и приглушит заинтересованность правоохранительных органов. Ведь если предприятие оказалось несостоятельным, значит, никто не имел умысла обмануть людей.
А вот тем, кто уже почти год добивается получения автомобилей или хотя бы возврата вложенных денег, ничего не остается, как требовать отдать им машины, предназначенные для нужд сочинской Олимпиады.
- А как же российское представительство фирмы Volkswagen? – спросит въедливый читатель. - Неужели так трудно вернуть людям уже оплаченные автомобили?
Оказывается трудно. Брать на себя чужие долги российское представительство не собирается.
- Мы, также как и клиенты, стали жертвами криминального обмана, - дал оценку действиям Алексея Тимофеева заместитель генерального директора представительства Volkswagen Group Rus Мартин Ян на встрече с обманутыми покупателями в Уфе и в Москве. – Но никаких правовых обязательств перед людьми мы не несем.
При этом г-н Ян заверил несчастных клиентов, что российское представительство нашло выход из создавшейся ситуации. По словам Мартина Яна, долги г-на Тимофеева будет покрывать… челябинский автодилер «Керг». И эта схема выглядит еще подозрительнее, чем спешное банкротство «АК-Моторс», поскольку противоречит здравому смыслу. И никак не объясняет, почему челябинцы, за здорово живешь, решили погасить чужие долги, которые по словам самого же Тимофеева, составляют более 100 миллионов рублей. А вот если представить, что «Керг» лишь прикрытие для изворотливых уфимских банкротов, тогда все встает на свои места – «АК-Моторс» тихо погибает, а автодилеры продолжают зарабатывать на этом рынке уже под другим названием.
Кстати, руководство представительства «Volkswagen Group Rus» заверяло обманутых покупателей, что г-н Тимофеев не будет участвовать в бизнесе челябинцев ни прямо, ни косвенно, однако сам Алексей Николаевич на встрече с клиентами, экстренно собранной в минувшую среду, рассказывал, что лично возглавит работу по продаже автомобилей Volkswagen в Уфе.
А ведь странная политика представителей Volkswagen, соглашающихся участвовать в диковинных играх местных предпринимателей, может вновь сделать немецкий концерн жертвой «криминального обмана» и уготовить новым покупателям печальную участь нынешних безлошадных автомобилистов.
- Никаких документов, подтверждающих намерения челябинцев рассчитаться по долгам, мы не имеем, - говорит представитель интересов обманутых покупателей Алексей Булатов. – В российском представительстве нам обещают, что все клиенты получат свои машины и паспорта ТС, но на наш взгляд, эта встреча была лишь попыткой загасить скандал вокруг марки Volkswagen. По крайней мере, меня предупредили, что шумиха в прессе может только «усложнить проблему».
По словам г-на Булатова, обманутые клиенты обратились в прокуратуру Башкирии с просьбой проверить факт банкротства «АК-Моторс». По мнению юриста, банкротство автодиллера могло быть преднамеренным, а закон предусматривает ответственность за такие проступки. Тем более, что опыт ухода от долгов через процедуру несостоятельности у г-на Тимофеева есть – были вынуждены смириться с потерей денег представители «ГАЗа», «УАЗа» и Hyundai.
Интересно, что управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ после того, как несколько месяцев изучало документы, приведшие к столь скоропостижному краху фирмы «АК-Моторс», обнаружило в действиях депутата «однозначные» признаки мошенничества в особо крупных размерах. Но, согласно закону Алексей Тимофеев надежно защищен парламентским иммунитетом – привлечь народного избранника к уголовной ответственности может только следственный комитет при прокуратуре РФ по РБ. Начальник же башкирского следственного управления СК Алексей Касьянов 22 сентября в возбуждении уголовного дела против г-на Тимофеева отказал, решив, что депутат не имел умысла обмануть людей и присвоить их деньги, а оказался в долговой яме исключительно благодаря негативному стечению обстоятельств.
Но, как стало известно «МКС», постановление республиканского руководителя СК об отказе преследовать в уголовном порядке депутата Курултая, будет обжаловаться в прокуратуре Башкирии, а если понадобиться и в надзорном ведомстве Приволжского федерального округа.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.