Volkswagen Group Rus: «Мы, как и клиенты, стали жертвой криминального обмана»

Напомним, в Уфе от действий руководителя группы компаний по продаже автомобилей, куда входит и злополучная фирма «АК-Моторс», Алексея Тимофеева, пострадали 114 человек. Люди оплатили выбранные иномарки еще в декабре прошлого года и первые три месяца нынешнего, но не могут получить ни сами престижные «колеса», ни документы на них. Машины и документы поспешили вывезти из салона «АК-Моторс» российские представители Volkswagen, когда осознали, что у местного дилера начались серьезные проблемы. Алексей Тимофеев, возглавляя самый крупный автохолдинг Башкирии, торгующий автомобилями Volkswagen, Kia, Porshe, Hyundai, «УАЗ» и «ГАЗ», предпочитал вести бизнес в кредит, взяв в нескольких крупных и не очень уфимских банках многомиллионные займы, общая сумма которых перевалила за полмиллиарда рублей. Как только начался кризис, финансовые учреждения потребовали вернуть долги, но расплачиваться коммерсанту стало нечем, так начали рушиться и пирамиды автокредитования. Жертвами кредитных игр автодилера стали «Соцкредит», потерявший лицензию из-за займа в 200 миллионов рублей (эти деньги предприниматели так и не вернули), «Балтинвест», «ЮниКредитБанк», «Стройкредит», «Абсолют-банк» и «УралСиб».