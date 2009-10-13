Уфимские театры поделили одну сцену

В русской драме зрителю поставят банки
Театр русской драмы 24 октября открывает 148 сезон пьесой Людмилы Улицкой «Русское варенье».
- Когда-то Антон Павлович написал «Вишневый сад», а о том, что от него осталось, рассказывает наш новый спектакль, - говорит худрук театра Михаил Рабинович. - «Русское варенье» мы даем в двух банках, то есть в двух действиях. Пока идет репетиционный период. В прошлом сезоне наш театр критиковали за то, что мы увлеклись жанром комедии. Эта постановка и смешная, и грустная. Этот спектакль – не для каждого. Может быть, так и нужно.
К концу года в афише русского драмтеатра появятся названия еще двух премьерных пьес. Итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди, поставивший здесь «Шум за сценой», работает над новой постановкой – комедией «Скупой».
- Это совершенно необычное прочтение Мольера, - отметил Михаил Исакович. - Тот, кто ждет костюмного зрелища – разочаруется. Постановка осовременена.
Юбилей юнца и старца
Круглая дата Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури станет одним из ярких событий начавшегося театрального сезона. Основные торжества по случаю 90-летия пройдут в декабре этого года.
- Приготовления к юбилею велись в театре в течение всего прошлого сезона – были подготовлены к изданию брошюры, активно велись поиски нового драматического материала, запланировано большое юбилейное турне, - рассказал директор башдрамы Раис Исмагилов. - Сейчас репетируем пьесу Мустая Карима «Деревенские адвокаты» А день рождения театра – 4 декабря - отметим другой премьерой – спектаклем «Заки Валиди» по трилогии Нажиба Асанбаева. Центральной фигурой постановки станет ученый-тюрколог, выдающийся сын башкирского народа.
В октябре у театра запланированы гастроли с двумя спектаклями, которые пройдут в столичном театре имени Пушкина, после чего труппа отправится на международный театральный фестиваль «Панорама» в Белоруссию.
- В Минске мы покажем спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» в постановке Айрата Абушахманова, - отмечает Раис Абдрахманович. - Фестиваль собирает театры со всех концов света. Свои постановки представят труппы из Италии, Польши и стран Прибалтики. Конечно, выступить там для нас большая честь.
А национальному молодежному театру в этом году исполняется 20 лет. 2 октября здесь открыли сезон премьерой пьесы Рощина «Валентин и Валентина» и спектаклем «Люстра» по пьесе татарского автора Ильгиза Зайниева.
- Так получилось, что все эти постановки о любви и одиночестве, - отмечает завлит театра Айсылу Сагитова. - В том числе и экспериментальный спектакль по нашумевшей пьесе Патрика Марбера «Близость», который зрителю еще только предстоит увидеть. Спектакль «Два берега бытия» по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» Тансулпан Бабичева поставила со студентами и выпускниками Уфимской академии искусств. Сейчас он включен в репертуар нашего театра: на одной сцене с молодыми актерами играют опытные артисты.