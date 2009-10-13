Уфимские театры поделили одну сцену

- Когда-то Антон Павлович написал «Вишневый сад», а о том, что от него осталось, рассказывает наш новый спектакль, - говорит худрук театра Михаил Рабинович. - «Русское варенье» мы даем в двух банках, то есть в двух действиях. Пока идет репетиционный период. В прошлом сезоне наш театр критиковали за то, что мы увлеклись жанром комедии. Эта постановка и смешная, и грустная. Этот спектакль – не для каждого. Может быть, так и нужно.