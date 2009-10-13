mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Песни из башкирского мюзикла станут известны на всю страну

13 октября 2009, 23:47
Худрук русского драмтеатра Михаил Рабинович работает над творением композитора Кима Брейтбурга и поэта Карена Кавалеряна «Голубая камея». Богато оформленный и костюмированный мюзикл – это история любви графа Орлова и княжны Таракановой, случившаяся на фоне екатерининской эпохи - в конце 18 века.

- Я убежден, что песни, которые звучат в этом мюзикле, пойдут по стране, - уверяет Михаил Исакович. - Это душевная, искренняя поп-музыка. Над мюзиклом также работал балетмейстер Николай Андросов, который сейчас трудится в Австрии. Спектакль имеет три состава, что для нас очень необычно. Кроме актеров нашего театра в постановке заняты два артиста театра оперы и балета и еще двое – студенты Уфимской академии искусств. Остальные – более 20 человек - непрофессиональные актеры. Когда проводили кастинг, за три дня просмотрели около трехсот человек. Все актеры мюзикла будут петь вживую.

- Мне впервые пришлось совмещать пластику, вокал и актерское мастерство, - говорит актриса русской драмы Анна Бурмистрова, одна из исполнительниц главной роли - княжны Таракановой. – До этого подобного опыта у меня не было, потому работать очень интересно.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44