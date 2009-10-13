Песни из башкирского мюзикла станут известны на всю страну

- Я убежден, что песни, которые звучат в этом мюзикле, пойдут по стране, - уверяет Михаил Исакович. - Это душевная, искренняя поп-музыка. Над мюзиклом также работал балетмейстер Николай Андросов, который сейчас трудится в Австрии. Спектакль имеет три состава, что для нас очень необычно. Кроме актеров нашего театра в постановке заняты два артиста театра оперы и балета и еще двое – студенты Уфимской академии искусств. Остальные – более 20 человек - непрофессиональные актеры. Когда проводили кастинг, за три дня просмотрели около трехсот человек. Все актеры мюзикла будут петь вживую.