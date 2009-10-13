mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мусульманкам Башкирии разрешили одеваться стильно

13 октября 2009, 23:27
На минувшей неделе предприятия столицы Башкирии представили коллекции мусульманской одежды. Местом модного показа художники Уфимской трикотажной фабрики и предприятия «Агидель» выбрали зал одного из ресторанов Уфы. Жюри оценивало не столько оригинальность дизайнерских идей, сколько соответствие нарядов нормам Шариата.

Потому главными лицами мероприятия стали представители комитета по стандарту «халяль» при Духовном управлении мусульман РБ, а также министерства промышленности и внешнеэкономических связей республики и «Башлегпрома». Вниманию гостей были представлены три линии одежды: повседневная, праздничная и эстрадная. «Агидель» показала 16 жилетов, 10 платьев на каждый день и наряд невесты, а трикотажная фабрика - более 25 моделей, среди которых платья, жилетки, брюки, юбки.

По канонам ислама дамский костюм не может обтягивать фигуру, также недопустимы прозрачные ткани, а открыты могут быть только ноги ниже щиколотки, кисти рук и лицо. Соблюдая эти законы, дизайнеры предложили мсульманкам наряды с неприталенным силуэтом, воротником-стойкой, длинными рукавами.

Для модной коллекции характерна эклектичность - смешение стилей и национальных колоритов. Палитра и фактура выбранных тканей оказалась более чем смелая, где-то даже дерзкая. Тут были и полупрозрачные фалды, и платья ярко-красного цвета, который не рекомендован исламом, как привлекающий излишнее внимание. Подростковая мода на балахоны нашла интересное переосмысление в национальном ключе. Юные мусульманки с радостью меняют платки на капюшоны, внутренняя сторона которых выполнена из ярко розового атласа. Орнамент на некоторых моделях одежды позволила узнать башкирские мотивы. В коллекции также можно угадать татарские, русские и даже грузинские элементы.

Коллекции демонстрировали десять девушек и двое мужчин модельного агентства «Гузель», созданного при трикотажной фабрике. Правда, профессиональными работницами подиума назвать девушек можно было с очень большой натяжкой. Во время дефиле большинство из них смотрели исключительно себе под ноги, боясь поднять глаза на публику, и вообще чувствовали себя очень скованно, желая поскорее покинуть импровизированный подиум.

Комитет «Халяль» признал коллекцию на 99 процентов соответствующей требованиям ислама и рекомендовал к продаже.

- Думаю, что эту коллекцию не то что не стыдно, а нужно показывать в республике, по всей России и за ее пределами, - отметил зампредседателя ДУМ РБ Руслан хазрат Саяхов

Подобного исполнения за рубежом я не видел. Идеи свежи, силуэты гармоничны. По качеству материалов, богатству и разнообразию узоров наши коллекции заметно превосходят, к примеру, турецкие. Нам бы хотелось, чтобы больше девушек-мусульманок одевалось красиво.

Руслан хазрат пообещал поддержать инициативу творческой группы и выразил надежду, что другие предприятия легкой промышленности республики в скором времени станут осваивать выпуск продукции «халяль».

- Нужно лишь поработать над некоторыми недочетами коллекции, - считает руководитель комитета по стандарту «халяль» при ДУМ РБ Ильшат Гизатуллин. – Некоторые женские туники были выше колена. Также модели вышли на высоких каблуках, что по канонам ислама недопустимо. В целом же коллекция произвела на нас очень благоприятное впечатление.

- Без каблуков наши девочки обойтись не могли – они визуально увеличивают рост девушки, и силуэт воспринимается легче, - объяснила представитель трикотажной фабрики Гульнара Камалова.

- Когда мусульманские наряды только появились, они были для нас в диковинку, - призналась после показа руководитель галереи «Урал» Маргарита Жмур. – И совсем не потому, что были скромные и нравственные. В них присутствовал элемент чужеродности, привнесенности в нашу культуру. Сегодня освоение мусульманского костюма и осмысление его в башкирской традиции происходит очень ловко. Башкирская культура удивительно богата по своему декоративно-прикладному применению. Когда на улице я смотрю на молодых девушек-мусульманок, замечаю, что они несут какую-то очень важную миссию. И делают это очень достойно.

Юлия ПЛЕХАНОВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44