Мусульманкам Башкирии разрешили одеваться стильно

- Когда мусульманские наряды только появились, они были для нас в диковинку, - призналась после показа руководитель галереи «Урал» Маргарита Жмур. – И совсем не потому, что были скромные и нравственные. В них присутствовал элемент чужеродности, привнесенности в нашу культуру. Сегодня освоение мусульманского костюма и осмысление его в башкирской традиции происходит очень ловко. Башкирская культура удивительно богата по своему декоративно-прикладному применению. Когда на улице я смотрю на молодых девушек-мусульманок, замечаю, что они несут какую-то очень важную миссию. И делают это очень достойно.