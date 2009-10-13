Мусульманкам Башкирии разрешили одеваться стильно

Потому главными лицами мероприятия стали представители комитета по стандарту «халяль» при Духовном управлении мусульман РБ, а также министерства промышленности и внешнеэкономических связей республики и «Башлегпрома». Вниманию гостей были представлены три линии одежды: повседневная, праздничная и эстрадная. «Агидель» показала 16 жилетов, 10 платьев на каждый день и наряд невесты, а трикотажная фабрика - более 25 моделей, среди которых платья, жилетки, брюки, юбки.
По канонам ислама дамский костюм не может обтягивать фигуру, также недопустимы прозрачные ткани, а открыты могут быть только ноги ниже щиколотки, кисти рук и лицо. Соблюдая эти законы, дизайнеры предложили мсульманкам наряды с неприталенным силуэтом, воротником-стойкой, длинными рукавами.
Для модной коллекции характерна эклектичность - смешение стилей и национальных колоритов. Палитра и фактура выбранных тканей оказалась более чем смелая, где-то даже дерзкая. Тут были и полупрозрачные фалды, и платья ярко-красного цвета, который не рекомендован исламом, как привлекающий излишнее внимание. Подростковая мода на балахоны нашла интересное переосмысление в национальном ключе. Юные мусульманки с радостью меняют платки на капюшоны, внутренняя сторона которых выполнена из ярко розового атласа. Орнамент на некоторых моделях одежды позволила узнать башкирские мотивы. В коллекции также можно угадать татарские, русские и даже грузинские элементы.
Коллекции демонстрировали десять девушек и двое мужчин модельного агентства «Гузель», созданного при трикотажной фабрике. Правда, профессиональными работницами подиума назвать девушек можно было с очень большой натяжкой. Во время дефиле большинство из них смотрели исключительно себе под ноги, боясь поднять глаза на публику, и вообще чувствовали себя очень скованно, желая поскорее покинуть импровизированный подиум.
Комитет «Халяль» признал коллекцию на 99 процентов соответствующей требованиям ислама и рекомендовал к продаже.
- Думаю, что эту коллекцию не то что не стыдно, а нужно показывать в республике, по всей России и за ее пределами, - отметил зампредседателя ДУМ РБ Руслан хазрат Саяхов
Подобного исполнения за рубежом я не видел. Идеи свежи, силуэты гармоничны. По качеству материалов, богатству и разнообразию узоров наши коллекции заметно превосходят, к примеру, турецкие. Нам бы хотелось, чтобы больше девушек-мусульманок одевалось красиво.
Руслан хазрат пообещал поддержать инициативу творческой группы и выразил надежду, что другие предприятия легкой промышленности республики в скором времени станут осваивать выпуск продукции «халяль».
- Нужно лишь поработать над некоторыми недочетами коллекции, - считает руководитель комитета по стандарту «халяль» при ДУМ РБ Ильшат Гизатуллин. – Некоторые женские туники были выше колена. Также модели вышли на высоких каблуках, что по канонам ислама недопустимо. В целом же коллекция произвела на нас очень благоприятное впечатление.
- Без каблуков наши девочки обойтись не могли – они визуально увеличивают рост девушки, и силуэт воспринимается легче, - объяснила представитель трикотажной фабрики Гульнара Камалова.
- Когда мусульманские наряды только появились, они были для нас в диковинку, - призналась после показа руководитель галереи «Урал» Маргарита Жмур. – И совсем не потому, что были скромные и нравственные. В них присутствовал элемент чужеродности, привнесенности в нашу культуру. Сегодня освоение мусульманского костюма и осмысление его в башкирской традиции происходит очень ловко. Башкирская культура удивительно богата по своему декоративно-прикладному применению. Когда на улице я смотрю на молодых девушек-мусульманок, замечаю, что они несут какую-то очень важную миссию. И делают это очень достойно.
Юлия ПЛЕХАНОВА.