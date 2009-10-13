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Муртаза Рахимов прикрыл броней башкирских милиционеров

13 октября 2009, 23:18
Все милицейские подразделения, командированные в Чечню, по-хорошему завидуют башкирским стражам порядка. Во-первых, на взгляд командования объединенной группировки войск в ЧР правоохранители Башкирии экипированы лучше многих, а самое главное в расположении республиканских милиционеров есть бронированный «Урал». Подобной тяжелой машины, отличающейся суперпроходимостью, больше ни у кого не имеется.

И кабина, и пассажирский отсек, и стекла грузовика способной выдержать пулеметную очередь. По словам правоохранителей, даже при выстреле с 12 метров пуля, столкнувшись с бронью «Урала», рассыпается.

Бронированный автомобиль подарил башкирским милиционерам глава республики Муртаза Рахимов.

- Этот автомобиль не раз спасал нашим ребятам жизнь, - гладит «Урал» по бронированному боку 50-летний водитель Владимир Спровидохин. – Так что иначе как именем башкирского президента мы нашего спасителя не называем.

Сам Владимир Михайлович один из старейших служивых в Чечне - он здесь в пятый раз. Получается, что водитель Кумертауского ИВС провел в опасной командировке в общей сложности три года.

- Что меня сюда тянет? – задумчиво говорит г-н Спровидохин. – Опыт, наверное. Я знаю, что мои навыки выживать в боевых условиях могут помочь многим. Вот и стараюсь приносить пользу молодым, еще не нюхавшим пороха.

По словам бойцов, больше всего рискуют жизнью в Чечне… тыловые работники.

- Никто не задумывается, откуда на кухне берется картошка или мясо. А ведь за продуктами нужно выезжать в чеченские села, где всякое может случиться, - рассказывают служивые. – Вот тогда бронированный грузовик становится настоящим ангелом-хранителем для добытчиков продовольствия.

Кстати, кроме легендарного «Урала» в распоряжении башкирском милиции есть еще бронированные «УАЗ» и «Волга».

- Нам другие подразделения завидуют, - не скрывает водитель, проведший 30 лет за рулем большой машины.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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