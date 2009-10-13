Муртаза Рахимов прикрыл броней башкирских милиционеров

И кабина, и пассажирский отсек, и стекла грузовика способной выдержать пулеметную очередь. По словам правоохранителей, даже при выстреле с
Бронированный автомобиль подарил башкирским милиционерам глава республики Муртаза Рахимов.
- Этот автомобиль не раз спасал нашим ребятам жизнь, - гладит «Урал» по бронированному боку 50-летний водитель Владимир Спровидохин. – Так что иначе как именем башкирского президента мы нашего спасителя не называем.
Сам Владимир Михайлович один из старейших служивых в Чечне - он здесь в пятый раз. Получается, что водитель Кумертауского ИВС провел в опасной командировке в общей сложности три года.
- Что меня сюда тянет? – задумчиво говорит г-н Спровидохин. – Опыт, наверное. Я знаю, что мои навыки выживать в боевых условиях могут помочь многим. Вот и стараюсь приносить пользу молодым, еще не нюхавшим пороха.
По словам бойцов, больше всего рискуют жизнью в Чечне… тыловые работники.
- Никто не задумывается, откуда на кухне берется картошка или мясо. А ведь за продуктами нужно выезжать в чеченские села, где всякое может случиться, - рассказывают служивые. – Вот тогда бронированный грузовик становится настоящим ангелом-хранителем для добытчиков продовольствия.
Кстати, кроме легендарного «Урала» в распоряжении башкирском милиции есть еще бронированные «УАЗ» и «Волга».
- Нам другие подразделения завидуют, - не скрывает водитель, проведший 30 лет за рулем большой машины.