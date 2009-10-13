Инспекция отличного состава. Алешин провел личный прием для служащих в Чечне

Действительно, парни живут в кубриках по 15-20 человек, при этом каждый день отправляясь на спецоперации и зачистки в 16-килограммовых бронежилетах. И если осенью такую экипировку носить не сложно, то летом, когда стоит жара в 40 градусов, в броне просто невыносимо. Но бронированные жилеты не раз спасали многим жизнь, хотя из каждой такой акции любой из них может не вернуться в переселенную комнату. При этом из всех развлечений у бойцов – только телевизор.