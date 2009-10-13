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Инспекция отличного состава. Алешин провел личный прием для служащих в Чечне

13 октября 2009, 23:22
Глава МВД по РБ Игорь Алешин в Чечне уже второй раз. Первый раз проведать башкирских милиционеров министр внутренних дел РБ приезжал в феврале, а следующую инспекцию запланировал на осень. За это время в Урус-Мартане полностью сменился сводный отряд – каждые полгода служить в Чеченскую республику приезжают лучшие бойцы из всех районных и городских отделов и управлений внутренних дел Башкирии. Но у главного милиционера Башкирии оказалась хорошая память – многих служивых он знает в лицо еще по работе в Уфе.

Да и в Урус-Мартане милицейский министр по-хозяйски заметил все недоделки, на которые указывал в прошлый приезд. Велел заняться крышей: «Неизвестно, какая погода нас ждет», и начать ремонт в холодных кубриках: «Переселить людей пока можно в зал оперативных совещаний». Проверил, есть ли вода в рукомойниках, работает ли баня, какой едой потчуют командированных подчиненных, внимательно отсмотрел журнал выходов за территорию: «Рисковать лишний раз не стоит» и пожал руку почти каждому бойцу.

- Не забывайте, что вас ждут дома, - напутствовал генерал милиционеров. – Нам подвигов не надо, важно, чтобы вы свою работу выполняли добросовестно.

Такую взыскательную министерскую инспекцию жилищных и бытовых условий Игорь Алешин провел в Гудермесе в месте расположения отряда милиции специального назначения и в Ханкале, где на военной базе тоже служат башкирские стражи порядка. И здесь каждому рядовому удалось пожать руку генералу и удостоиться теплых слов. Но г-н Алешин посчитал необходимым провести и личный прием, чтобы узнать о проблемах командировочных милиционеров не понаслышке.

- Откуда у вас столько сил, чтобы тратить свое внимание на каждого, даже рядового бойца? – спрашиваем у Игоря Викторовича.

- Здесь очень не простая жизнь, - говорит г-н Алешин. – Провести 180 суток в боевых условиях, вдали от родных – не шутка, а потому я обязан сделать все, чтобы люди хотя бы жили в человеческих условиях. Ведь они постоянно находятся в стрессовой ситуации, выполняя сложные задачи и любое внимание для них очень важно.

Действительно, парни живут в кубриках по 15-20 человек, при этом каждый день отправляясь на спецоперации и зачистки в 16-килограммовых бронежилетах. И если осенью такую экипировку носить не сложно, то летом, когда стоит жара в 40 градусов, в броне просто невыносимо. Но бронированные жилеты не раз спасали многим жизнь, хотя из каждой такой акции любой из них может не вернуться в переселенную комнату. При этом из всех развлечений у бойцов – только телевизор.

- Со следующим гуманитарным грузом в Урус-Мартан отправим DVD-проигрыватели, - пообещал министр.

Вместе с главой МВД Башкирии в Чечне побывали и журналисты башкирских СМИ, которые лично могли ознакомиться с реальной обстановкой в мятежной республике. Понятно, что вывезти десант репортеров в опасный регион стоило немалых усилий для г-на Алешина. Тем более, что обстановка в ЧР стала намного напряженнее, чем еще полгода назад. Не далее как в минувшую пятницу боевики подорвали 16 милиционеров из РОВД Старопромысловского района Грозного, и от подобных трагедий не застрахован в этом регионе никто.

Но генерал-майор милиции руководствовался принципом – люди должны знать правду о нелегкой службе стражей порядка, которые «приехали в Чечню не в санаторий, а, рискуя жизнью защищать закон».

- Такая у нас тяжелая работа, - объяснял Игорь Алешин подчиненным. – Но это наш долг.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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