Инспекция отличного состава. Алешин провел личный прием для служащих в Чечне

Да и в Урус-Мартане милицейский министр по-хозяйски заметил все недоделки, на которые указывал в прошлый приезд. Велел заняться крышей: «Неизвестно, какая погода нас ждет», и начать ремонт в холодных кубриках: «Переселить людей пока можно в зал оперативных совещаний». Проверил, есть ли вода в рукомойниках, работает ли баня, какой едой потчуют командированных подчиненных, внимательно отсмотрел журнал выходов за территорию: «Рисковать лишний раз не стоит» и пожал руку почти каждому бойцу.
- Не забывайте, что вас ждут дома, - напутствовал генерал милиционеров. – Нам подвигов не надо, важно, чтобы вы свою работу выполняли добросовестно.
Такую взыскательную министерскую инспекцию жилищных и бытовых условий Игорь Алешин провел в Гудермесе в месте расположения отряда милиции специального назначения и в Ханкале, где на военной базе тоже служат башкирские стражи порядка. И здесь каждому рядовому удалось пожать руку генералу и удостоиться теплых слов. Но г-н Алешин посчитал необходимым провести и личный прием, чтобы узнать о проблемах командировочных милиционеров не понаслышке.
- Откуда у вас столько сил, чтобы тратить свое внимание на каждого, даже рядового бойца? – спрашиваем у Игоря Викторовича.
- Здесь очень не простая жизнь, - говорит г-н Алешин. – Провести 180 суток в боевых условиях, вдали от родных – не шутка, а потому я обязан сделать все, чтобы люди хотя бы жили в человеческих условиях. Ведь они постоянно находятся в стрессовой ситуации, выполняя сложные задачи и любое внимание для них очень важно.
Действительно, парни живут в кубриках по 15-20 человек, при этом каждый день отправляясь на спецоперации и зачистки в 16-килограммовых бронежилетах. И если осенью такую экипировку носить не сложно, то летом, когда стоит жара в 40 градусов, в броне просто невыносимо. Но бронированные жилеты не раз спасали многим жизнь, хотя из каждой такой акции любой из них может не вернуться в переселенную комнату. При этом из всех развлечений у бойцов – только телевизор.
- Со следующим гуманитарным грузом в Урус-Мартан отправим DVD-проигрыватели, - пообещал министр.
Вместе с главой МВД Башкирии в Чечне побывали и журналисты башкирских СМИ, которые лично могли ознакомиться с реальной обстановкой в мятежной республике. Понятно, что вывезти десант репортеров в опасный регион стоило немалых усилий для г-на Алешина. Тем более, что обстановка в ЧР стала намного напряженнее, чем еще полгода назад. Не далее как в минувшую пятницу боевики подорвали 16 милиционеров из РОВД Старопромысловского района Грозного, и от подобных трагедий не застрахован в этом регионе никто.
Но генерал-майор милиции руководствовался принципом – люди должны знать правду о нелегкой службе стражей порядка, которые «приехали в Чечню не в санаторий, а, рискуя жизнью защищать закон».
- Такая у нас тяжелая работа, - объяснял Игорь Алешин подчиненным. – Но это наш долг.