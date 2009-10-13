Главный городской регистратор автотранспорта погорел на счастливых пятерках

Суд арестовал г-на Хамадиева до суда, посчитав, что майор может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.
Любопытно, что на свой пост майор Хамадиев был назначен лишь в августе этого года, а уже в сентябре в службу собственной безопасности поступило сообщение о том, что правоохранитель вовсю торгует своими обязанностями. При задержании у Фидана Хамадиева в столе обнаружили меченые купюры и сам злополучный номер с тремя пятерками.
Как рассказал «МКС» начальник УСБ МВД по РБ Виктор Фоминых, продажа государственных регистрационных номеров велась в отделении регистрации транспорта систематически.
Между тем, в этом году сотрудниками башкирской Госавтоинспекции совершено уже 14 коррупционных преступлений, а всего за девять месяцев 2009 года задержано 76 милиционеров, предавших интересы службы. 18 из них попались на взятках, 11 – на мошенничестве, остальные совершили должностные преступления. Интересно, что в прошлом году было выявлено гораздо меньше коррумпированных милиционеров.
- Рост числа уличенных в нарушении закона сотрудников милиции связан с усилившимся контролем за служебной «чистоплотностью», - объяснил полковник Фоминых.
По словам Виктора Фоминых, особо тщательной проверке подвергаются кандидаты на работу в милицию и действующие сотрудники, которые ждут повышения. С начала года «ревизию» прошли 5210 кандидатов, 80 из них в приеме на службу в органы правопорядка отказано, есть случаи и отрицательных решений по карьерному росту.
- Если сотрудник милиции коррупционер – то его нервирует контроль, а
честным людям усилившиеся проверки незаметны, - уверен начальник УСБ МВД по РБ.