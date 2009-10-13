Главный городской регистратор автотранспорта погорел на счастливых пятерках

Любопытно, что на свой пост майор Хамадиев был назначен лишь в августе этого года, а уже в сентябре в службу собственной безопасности поступило сообщение о том, что правоохранитель вовсю торгует своими обязанностями. При задержании у Фидана Хамадиева в столе обнаружили меченые купюры и сам злополучный номер с тремя пятерками.