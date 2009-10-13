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Главный городской регистратор автотранспорта погорел на счастливых пятерках

14 октября 2009, 00:00
29 сентября в своем служебном кабинете при получении взятки в 40 тысяч рублей задержан начальник отделения регистрации автотранспорта ГИБДД Уфы Фидан Хамадиев. Главному городскому регистратору автомобилей принес деньги владелец «Lexus-RX-330», мечтавший о номере из трех пятерок. Однако вместе с хозяином внедорожника в кабинете оказались сотрудники управления службы собственной безопасности МВД Башкирии.

Суд арестовал г-на Хамадиева до суда, посчитав, что майор может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

Любопытно, что на свой пост майор Хамадиев был назначен лишь в августе этого года, а уже в сентябре в службу собственной безопасности поступило сообщение о том, что правоохранитель вовсю торгует своими обязанностями. При задержании у Фидана Хамадиева в столе обнаружили меченые купюры и сам злополучный номер с тремя пятерками.

Как рассказал «МКС» начальник УСБ МВД по РБ Виктор Фоминых, продажа государственных регистрационных номеров велась в отделении регистрации транспорта систематически.

Между тем, в этом году сотрудниками башкирской Госавтоинспекции совершено уже 14 коррупционных преступлений, а всего за девять месяцев 2009 года задержано 76 милиционеров, предавших интересы службы. 18 из них попались на взятках, 11 – на мошенничестве, остальные совершили должностные преступления. Интересно, что в прошлом году было выявлено гораздо меньше коррумпированных милиционеров.

- Рост числа уличенных в нарушении закона сотрудников милиции связан с усилившимся контролем за служебной «чистоплотностью», - объяснил полковник Фоминых.

По словам Виктора Фоминых, особо тщательной проверке подвергаются кандидаты на работу в милицию и действующие сотрудники, которые ждут повышения. С начала года «ревизию» прошли 5210 кандидатов, 80 из них в приеме на службу в органы правопорядка отказано, есть случаи и отрицательных решений по карьерному росту.

- Если сотрудник милиции коррупционер – то его нервирует контроль, а

честным людям усилившиеся проверки незаметны, - уверен начальник УСБ МВД по РБ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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