Арбитры «Бала прессы» признали, что медийный рынок Башкирии оставляет желать лучшего

Любопытно, после окончания церемонии известный тележурналист Азамат Саитов заявил, что в республике существует «газетное лобби», так как телерепортерам достался лишь один приз из 10 возможных — в номинации «Любовь к отчеству» победил молодой корреспондент телекомпании «Вся Уфа» Роман Ишмухаметов, в то время как зубры телевидения остались без статуэток. Однако г-н Саитов, вероятно, не знал, что жюри выбирало лучших из присланных на конкурс работ, а телевизионщики проигнорировали это соревнование и представили на суд арбитров лишь 10 видеосюжетов! В то время как пишущая братия выложила свыше 400 публикаций.