Арбитры «Бала прессы» признали, что медийный рынок Башкирии оставляет желать лучшего

Posted 19 апреля 2009, 23:12
Published 19 апреля 2009, 23:12
Modified 12 марта, 12:49
Updated 12 марта, 12:49
Перелопатили массу сюжетов, новостей, очерков и репортажей глава пресс-службы администрации президента республики Айрат Мурзагалеев, руководитель пресс-службы правительства Башкортостана Зухра Саиткулова, заместитель начальника башкирского управления по делам печати Артур Идельбаев, официальный представитель МВД по РБ Руслан Шарафутдинов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Уфы Марат Газизов, руководитель регионального Союза журналистов Фарит Ахмадиев, председатель рескома российского профсоюза работников культуры Александр Кузьменко, профессор БашГУ Валерий Пугачев, профессор БГПУ им. Акмуллы Евгения Яковлева, секретарь Союза фотохудожников России Рамиль Кильмаматов, заместитель гендиректора ОАО «Система-Инвест» Эльвира Камалова.
И действительно, многие участники репортерского соревнования спутали журналистику с пиаром, отправляя в номинации «Высокий стиль», «Верность теме» и даже «Мастер слова» материалы, прославляющие ту ли иную марку бытовой техники или лекарственные средства. Полезные советы, как удержать мужчину или бороться с климаксом, коих достаточно во всемирной паутине, конкурсанты тоже сочли журналистским трудом. При этом, номинацию «Копирайт», созданную специально для таких сочинений, авторы почему-то предпочли не заметить, посчитав, что неоплаченная пиаровская статья может рассчитывать на приз в любой другой номинации. А настоящих журналистских работ — хлестких и злободневных репортажей, расследований, очерков во всей массе присланных работ было немного.
Между тем, область интересов репортера — внешний мир, его закономерности, судьбы других людей и общий смысл происходящего на белом свете. Тревоги мира — это и есть тревоги журналиста. По крайней мере, так было до сих пор.
— К сожалению, многие авторы этого не понимают, — рассуждает член экспертного совета Руслан Шарафутдинов. — В журналистику в последнее время пришло много молодых имен, которые выросли самоучками. Им никто не объяснял, в чем заключается суть выбранного ремесла. Таким авторам кажется, что если они научились внятно складывать слова в предложения, они уже могут называться журналистами. А ведь журналист, должен находиться на острие проблемы, а иначе его репортажи будут скучными и неинтересными.
С г-ном Шарафутдиновым согласен и профессор Валерий Пугачев.
— Людей, умеющих мастерски владеть словом, практически не осталось, — говорит Валерий Вениаминович. — И дело даже не в том, что люди не слишком талантливы, а в том, что у журналистики, как у жанра, есть свои правила, которые авторы не считают нужным соблюдать.
Остался недоволен качеством работ и известный фотохудожник Рамиль Кильмаматов.
— Сейчас любой, взявший в руки мыльницу, считает, что он умеет снимать, — жестоко прошелся по конкурсным работам Рамиль Кильмаматов. — Между тем, у репортерского жанра есть строгие каноны, запечатлеть событие мало, нужно заставить зрителя думать.
— Приходится признать, что медийный рынок республики находится в плачевном состоянии, — пришли к выводу члены жюри.
Но организаторы «Бала прессы» уверены, что прошедшая в четверг церемония может стать тем детонатором, который раскачает медийный застой и заставит журналистов оглянуться вокруг себя.
— Для того, чтобы журналисты стали влиятельной силой, должна существовать конкуренция, — говорит профессор Евгения Яковлева. — Сегодня средств массовой информации много, а конкуренции как таковой нет, потому что востребован любой журналист. У нынешних авторов отсутствует «свой голос», способный привлечь читателя, не хватает умных и совестливых материалов. Можно много говорить, что читатель измельчал. Но и написать интересную статью очень сложно, и на это способен не каждый.
Надо сказать, что в жюри собрались настоящие профессионалы, многие из них сами отдали большую часть журналистике и теперь с уверенностью могут назвать себя экспертами в этой области. Поэтому и судили они конкурсные работы весьма строго.
— Будем надеяться, что в следующем году качество журналистских работ вырастет, — говорит председатель Союза журналистов республики Фарит Ахмадиев. — Этот конкурс должен стать ежегодным, только тогда когда появится дух соперничества, наши акулы пера будут стремиться работать лучше.
Правда, диагноз, который поставили члены жюри всей республиканской журналистике после просмотра творений номинантов, не может претендовать на истину в последней инстанции. Ведь на суд арбитров, смеем надеться, была представлена лишь небольшая часть работ журналистов. И многие профессиональные материалы, и талантливые имена остались за кадром…
Любопытно, после окончания церемонии известный тележурналист Азамат Саитов заявил, что в республике существует «газетное лобби», так как телерепортерам достался лишь один приз из 10 возможных — в номинации «Любовь к отчеству» победил молодой корреспондент телекомпании «Вся Уфа» Роман Ишмухаметов, в то время как зубры телевидения остались без статуэток. Однако г-н Саитов, вероятно, не знал, что жюри выбирало лучших из присланных на конкурс работ, а телевизионщики проигнорировали это соревнование и представили на суд арбитров лишь 10 видеосюжетов! В то время как пишущая братия выложила свыше 400 публикаций.
Напоминаем, что по итогам открытого журналистского конкурса победителями «Бала прессы» стали:
«Мастер слова»
Алик Шакиров, «Башинформ»
«Гражданская позиция»
Бану Кагарманова, «Йешлек»
«Острый взгляд»
Дмитрий Колпаков, «Час пик»
«Высокий стиль»
Татьяна Барабаш, «Вечерняя Уфа»
«Верность теме»
Галина Бахшиева, «БАШвестЪ»
«Любовь к Отечеству»
Роман Ишмухаметов, «Вся Уфа»
«Нон-стоп»
Сурайе Собирова, «Интерфакс»
«Золотой объектив»
Александр Данилов, «Российская газета»
«Копирайт»
Эмиль Шаяхметов, «Труд»
«Инновации рядом»
Ольга Шабаловская, «Бизнес-журнал»