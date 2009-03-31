Владимир Евтушенков: «Муртаза Рахимов — руководитель жесткий, но справедливый»

— Такие документы у нас подписаны со многими компаниями, — объяснил присутствующим глава Башкирии Муртаза Рахимов. — В частности, холдинг УГМК строит в республике жилье и поднимает сельское хозяйство. Было много разговоров из-за того, что «Салаватнефтеоргсинтез» мы отдали «Газпрому», нас упрекали, что мы распродаем народное достояние. А сейчас комбинат очень сильно помогает не только Салавату, но и всему региону. Так и с владельцами ТЭКа мы намерены жить дружно и друг друга поддерживать.