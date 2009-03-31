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Posted 31 марта 2009, 17:56

Published 31 марта 2009, 17:56

Modified 12 марта, 12:47

Updated 12 марта, 12:47

Владимир Евтушенков: «Муртаза Рахимов — руководитель жесткий, но справедливый»

31 марта 2009, 17:56
Поздно вечером 31 марта в Уфе владелец финансовой корпорации АФК «Система» Владимир Евтушенков и глава региона Муртаза Рахимов подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. Столь позднее подписание документа объяснялось просто: никто из сторон не пожелал, чтобы на документе стояла дата 1 апреля. Соглашение предполагает взаимовыгодную работу республики с новым собственником башкирского ТЭКа по развитию экономики и социальной сферы региона.

Напомним, договор о передаче контрольного пакета акций республиканской «нефтянки» был подписан накануне.

По словам Муртазы Рахимова, в документе отражены все направления совместной деятельности и ни одна из социальных программ не будет свернута. И как уверяет г-н Евтушенко, подписанное соглашение предполагает, что в республику финансовая корпорация «станет вкладывать десятки миллионов долларов».

— Попробуй тут не выполнить обещания, который дал президенту Башкортостана, беды не оберешься, — смеется Владимир Евтушенков. — Рахимов руководитель жесткий, но справедливый.

Г-н Рахимов уверен, что партнерские отношения с АФК «Система» помогут модернизировать весь нефтехимический комплекс и увеличить глубину переработки нефти до 95%.

— Такие документы у нас подписаны со многими компаниями, — объяснил присутствующим глава Башкирии Муртаза Рахимов. — В частности, холдинг УГМК строит в республике жилье и поднимает сельское хозяйство. Было много разговоров из-за того, что «Салаватнефтеоргсинтез» мы отдали «Газпрому», нас упрекали, что мы распродаем народное достояние. А сейчас комбинат очень сильно помогает не только Салавату, но и всему региону. Так и с владельцами ТЭКа мы намерены жить дружно и друг друга поддерживать.

— Я не вчера в Башкирии появился и уже начал прикипать к республике, — согласился Владимир Евтушенков. — Наши отношения ничем не омрачены и носят конструктивный характер.

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