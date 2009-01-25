В столице Башкирии докомплектуют горсовет

Как ранее сообщал портал «МКС», избранный в прошлом году Радик Минибаев сложил полномочия по собственному желанию практически сразу же после дня голосования. На этот раз борьбу за мандат поведут двое: 25-летний коммунист Данила Герасимов и 40-летний самовыдвиженец-предприниматель Салават Гималетдинов. Впрочем, выдвигались в кандидаты 41-летний Павел Машко (от ЛДПР) и 60-летний Василий Маврин (по собственной инициативе). Однако городская избирательная комиссия отказала им в регистрации.