Журналисты выступают против юридического террора

Г-жа Гилязутдинова обратилась с заявлением на имя Генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой возбудить уголовное дело против Риммы Уразбахтиной по ч. 2 ст. 129 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении в средствах массовой информации») и ч. 2 ст. 130 УК РФ («Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении в средствах массовой информации»). По мнению служительницы Фемиды, в статье «Уроки вежливости» «в оскорбительной форме излагаются факты, унижающее честь и достоинство судьи, а именно: „Понятно, что ждать уточенных манер от сестры разбитных братьев не приходится — от осинки не родятся апельсинки“. Доследственную проверку этого заявления, учитывая статус г-жи Гилязутдиновой, проводит отдел по особо важным делам СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, сообщает ИА REGNUM.