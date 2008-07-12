Журналисты выступают против юридического террора

Posted 11 июля 2008, 22:53
Published 11 июля 2008, 22:53
Modified 12 марта, 12:37
Updated 12 марта, 12:37
Г-жа Гилязутдинова обратилась с заявлением на имя Генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой возбудить уголовное дело против Риммы Уразбахтиной по ч. 2 ст. 129 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении в средствах массовой информации») и ч. 2 ст. 130 УК РФ («Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении в средствах массовой информации»). По мнению служительницы Фемиды, в статье «Уроки вежливости» «в оскорбительной форме излагаются факты, унижающее честь и достоинство судьи, а именно: „Понятно, что ждать уточенных манер от сестры разбитных братьев не приходится — от осинки не родятся апельсинки“. Доследственную проверку этого заявления, учитывая статус г-жи Гилязутдиновой, проводит отдел по особо важным делам СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, сообщает ИА REGNUM.
По информации портала ufa1.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя по связям со СМИ Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Башкирии Светлану Абрамову, «уже в самое ближайшее время последует соответствующее решение».
Требование о возбуждении уголовного дела стало дополнением к гражданскому спору между судьей Гилязутдиновой и журналистами. Напомним, по тем же основаниям высокопоставленная отправительница правосудия подала исковое заявление в суд.
Между тем, Центр экстремальной журналистики Союза журналистов России объявил о проведении акции «За отмену статей Уголовного кодекса».
В заявлении, в частности, говорится:
В России шесть лет назад начался юридический террор против журналистов. За эти годы против журналистов и авторов публикаций было инициировано возбуждение более 300 уголовных дел — в среднем по 45-50 в год.
Сейчас трудно найти на карте мира страну, как Россия, где бы так часто применяли статьи Уголовного кодекса, наказывающие журналистов за «клевету» (статья 129 УК РФ) и «оскорбление» (статья 130 УК РФ), а тем более за «оскорбление представителя власти» (статья 319 УК РФ).
В публичных выступлениях государственных чиновников можно услышать слова о приверженности России демократическим ценностям, о стремлении России был полноценным членом мирового сообщества и, прежде всего, Европейского Союза, ОБСЕ и ООН.
На деле все структуры государственной власти демонстрируют свое пренебрежение перед обязательствами, взятыми Россией, а также положениями Конституции, прежде всего, статьей 29-й.
Международные организации, в том числе ОБСЕ, неоднократно обращались к властям России и других стран СНГ с призывом изъять из уголовного законодательства эти статьи или отказаться от их применения. Цель этих призывов единственная — нельзя называть людей преступником за слова, для этого существует гражданское законодательство — демократическая процедура выяснения вины журналиста за искажение фактов, а тем более, недопустимо сажать журналистов в тюрьму.
Зависимость российских судов от исполнительной власти привело к тому, что в российских тюрьмах уже оказалось 5 журналистов, другие процессы заканчиваются или штрафами или условным лишением свободы. В любом случае, юридический террор против журналистов ничем не отличается от репрессий советского времени.
Призывы к властям об изменении уголовного законодательства должны быть услышаны. И журналисты могут и должны защитить свое право на свободу слова. Юридический произвол против журналистов должен быть прекращен.
Поставьте свое имя под этим заявлением, призывает Центр экстремальной журналистики СЖ РФ, отправьте ссылку на него своим друзьям и коллегам.