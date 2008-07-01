Зуфар Сафин: «Нечистоплотного чиновника в лучшем случае следует лишать должности»

Posted 1 июля 2008, 18:23
Published 1 июля 2008, 18:23
Modified 12 марта, 12:37
Updated 12 марта, 12:37
Деятельность антикоррупционной комиссии будет направлена на противодействие коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления и ее полномочия весьма широки. Любопытно, что новая парламентская структура была создана за три дня до громкого отстранения от должности главы администрации башкирского президента Радия Хабирова.
— Высокий статус государственного служащего предъявляет ко всем нам не менее высокие моральные и нравственные требования, — заявил глава парламентской антикоррупционной комиссии Зуфар Сафин, когда его спросили об участи г-на Хабирова. — Наш народ воспринимает власть исходя из действий ее конкретного представителя, и поэтому даже одно единственное пятнышко на его репутации нередко дискредитирует эту самую власть. Я убежден, что даже малейшее уличение в нечистоплотности государственного служащего должно служить поводом для его увольнения. В лучшем случае. Так должно быть.
По мнению г-на Сафина, разговоры о приглашении г-на Хабирова в администрацию президента не более, чем «домыслы».
— Если человека приглашают в Кремль, об этом, как правило, узнают тогда, когда он там уже находится, — уверен Зуфар Нуруллинович. — Что же касается возможных противоправных действий Радия Фаритовича, то необходимо дождаться итогов работы комиссии.