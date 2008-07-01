Зуфар Сафин: «Нечистоплотного чиновника в лучшем случае следует лишать должности»

— Высокий статус государственного служащего предъявляет ко всем нам не менее высокие моральные и нравственные требования, — заявил глава парламентской антикоррупционной комиссии Зуфар Сафин, когда его спросили об участи г-на Хабирова. — Наш народ воспринимает власть исходя из действий ее конкретного представителя, и поэтому даже одно единственное пятнышко на его репутации нередко дискредитирует эту самую власть. Я убежден, что даже малейшее уличение в нечистоплотности государственного служащего должно служить поводом для его увольнения. В лучшем случае. Так должно быть.