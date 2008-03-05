Трехступенчатая передача власти

Posted 4 марта 2008, 21:49
Published 4 марта 2008, 21:49
Modified 12 марта, 12:35
Updated 12 марта, 12:35
По мажоритарной системе во всех 60 одномандатных округах также выявлены победители. Среди них также подавляющее большинство единороссов. Так, например, свыше 90% голосов получили по спикер парламента двух прошлых созывов Константин Толкачев (93,19%), глава «Уфанефтехима» Виктор Ганцев (96,84%), гендиректор «Башнефти» Урал Рахимов (99,04%).
Оппозиционер Рамиль Бигнов не сумел завоевать путевку в Курултай, набрав 24% голосов.
Что касается выборов в горсоветы, то и здесь главенствовала партия власти.
Радик ИШЕМГУЛОВ.
Список депутатов Госсобрания РБ четвертого созыва, избранных по одномандатным округам
№ 1 Демский — Марат Латыпов, бывший депутат уфимского горсовета, избран впервые
№ 2 Инорсовский — Александр Артюхов, гендиректор УМПО, переизбран повторно
№ 3 Черниковский — Виктор Чижиков, директор башкирской генерирующей компании, избран впервые
№ 4 Первомайский — Алексей Щербацкий, бизнесмен, переизбран повторно
№ 5 Фрунзенский — Раиль Асадуллин, ректор Башгоспедуниверситета, избран впервые
№ 6 Белореченский — Назир Хафизов, главврач уфимской ГКБ № 21, избран впервые
№ 7 Ленинский — Юрий Порошин, гендиректор УАПО, избран впервые
№ 8 Солнечный — Вячеслав Гордиенко, директор «Уфаводоканала», избран впервые
№ 9 Центральный — Вадим Зайнуллин, бизнесмен, избран впервые
№ 10 Сипайловский — Наил Загиров, бизнесмен, избран впервые
№ 11 Строительный — Зуфар Сафин, прокурор Уфы, избран впервые
№ 12 Орджоникидзевский — Александр Дегтярев, директор УГАЭиС, переизбран повторно
№ 13 Вокзальный — Алексей Тимофеев, бизнесмен, избран впервые
№ 14 Спортивный — Александр Антонов, бизнесмен, переизбран повторно
№ 15 Новиковский — Раиф Абдрахимов, бывший депутат горсовета, избран впервые
№ 16 Бельский — Виктор Липатьев, директор башкирских электросетей, избран впервые
№ 17 Кумертауский — Михаил Маляренко, гендиректор «КумАП», избран впервые
№ 18 Дорожный — Вячеслав Гареев, директор нефтекамского лицея № 1, избран впервые
№ 19 Юбилейный — Юрий Володин, директор Кармановской ГРЭС, избран впервые
№ 20 Девонский — Велюр Касимов, директор жилуправления Октябрьского, избран впервые
№ 21 Нарышевский — Михаил Трубин, бизнесмен, избран впервые
№ 22 Промышленный — Валентина Воронкова, бывший депутат Салаватского совета, избрана впервые
№ 23 Стеклозаводской — Виктор Коробков, директор Салаватской ТЭЦ, избран впервые
№ 24 Сибайский — Гаяз Шарипов, гендиректор «Башкирской меди», избран впервые
№ 25 Нахимовский — Алексей Волошенков, директор стерлитамакского вагоноремонтного завода, избран впервые
№ 26 Шихановский — Олег Малец, директор филиала «Башнефти», избран впервые
№ 27 Ольховский — Хамит Баймурзин, ректор Стерлитамакской педакадемии, избран впервые
№ 28 Отрадовский — Алексей Изотов, гендиректор стерлитамакского нефтехимического завода, избран впервые
№ 29 Кизильский — Рим Жданов, директор мостостроительного управления, избран впервые
№ 30 Раевский — Раис Саубанов, гендиректор стройтреста № 21, избран впервые
№ 31 Толбазинский — Фанил Мазитов, гендиректор «Башкирнефтепродукта», переизбран повторно
№ 32 Сакмарский — Рустэм Ишалин, исполнительный директор «Башнефти», переизбран повторно
№ 33 Северный — Ринат Набиев, глава дорожного хозяйства РБ, избран впервые
№ 34 Белебеевский — Рустам Ишмухаметов, директор башкирской гимназии, избран впервые
№ 35 Металлургический — Юрий Щевелев, исполнительный директор Белорецкого завода рессор, избран впервые
№ 36 Белорецкий — Сергей Борисов, директор «Новойла», избран впервые
№ 37 Бирский — Николай Князев, гендиректор «Башспирта», избран впервые
№ 38 Инзенский — Павел Рабухин, начальник мостотряда № 30, переизбран повторно
№ 39 Буздякский — Владик Ахсанов, директор агрофирмы, избран впервые
№ 40 Таныпский — Филарид Ахматдинов, директор филиала «Башнефть», избран впервые
№ 41 Аслыкульский — Ахат Бакиров, директор института медицины и труда, избран впервые
№ 42 Дуванский — Виктор Ганцев, директор «Уфанефтехим», переизбран повторно
№ 43 Дюртюлинский — Ильдар Гимаев, ректор БГАУ, избран впервые
№ 44 Верхнеяркеевский — Анатолий Сухоруков, гендиректор уфимского НПЗ, переизбран повторно
№ 45 Иглинский — Урал Рахимов, гендиректор «Башнефти», переизбран повторно
№ 46 Ишимбайский — Ришат Амерханов, гл. инженер «Башкирэнерго», избран впервые
№ 47 Шаймуратовский — Вадим Николайчук, исполнительный директор «Уфанефтехим», переизбран повторно
№ 48 Приайский — Раис Кускильдин, главный инженер «Газсервиса», избран впервые
№ 49 Южный — Шамиль Аминов, директор «Башкиравтодор», переизбран повторно
№ 50 Мелеузовский — Николай Курапов, гендиректор «Башкирэнерго», переизбран повторно
№ 51 Юрматинский — Фаниль Фахретдинов, гендиректор МТС «Башкирская», избран впервые
№ 52 Ашкадарский — Виль Тимербулатов, ректор БГМУ, переизбран повторно
№ 53 Туймазинский — Мавзир Латыпов, бывший депутат Туймазинского совета, избран впервые
№ 54 Усинский — Олег Аминов, бизнесмен, избран впервые
№ 55 Уфимский — Олег Погорелов, директор филиала «Башнефти», избран впервые
№ 56 Иремельский — Ильяс Абдрахманов, гендиректор Учалинского ГОК, переизбран повторно
№ 57 Таналыкский — Бахытгалей Батанов, директор «Башмелиоводхоза», переизбран повторно
№ 58 Чекмагушевский — Вадим Соколов, председатель совхоза, избран впервые
№ 59 Чишминский — Салават Вильданов, гендиректор «Уфаоргсинтез», переизбран повторно
№ 60 Буйский — Константин Толкачев, спикер Госсобрания, переизбран повторно