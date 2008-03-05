Трехступенчатая передача власти

Как известно, в Башкирии прошли «трехуровневые» выборы. Помимо президента РФ в регионе голосовали за депутатов Госсобрания Башкирии четвертого созыва и Советов городских округов второго созыва.Как сообщил журналистам председатель ЦИК РБ Барый Кинзягулов, в голосовании по кандидатурам в республиканский парламент участвовали 90,22% избирателей. По пропорциональной системе абсолютное большинство голосов получила «Единая Россия» — 85,79%, КПРФ — 6,95%, «Справедливой России» — 3,91%, ЛДПР — 2,18% голосов.Установленный башкирским Кодексом о выборах семипроцентный барьер перешагнула де-факто только одна партия — «Единая Россия». Но поскольку республиканское законодательство не допускает формирования однопартийного парламента, к распределению депутатских мандатов будут допущены и коммунисты, занявшие второе место. По словам г-на Кинзягулова, им отойдут пять мандатов.

По мажоритарной системе во всех 60 одномандатных округах также выявлены победители. Среди них также подавляющее большинство единороссов. Так, например, свыше 90% голосов получили по спикер парламента двух прошлых созывов Константин Толкачев (93,19%), глава «Уфанефтехима» Виктор Ганцев (96,84%), гендиректор «Башнефти» Урал Рахимов (99,04%). Оппозиционер Рамиль Бигнов не сумел завоевать путевку в Курултай, набрав 24% голосов. Что касается выборов в горсоветы, то и здесь главенствовала партия власти. Радик ИШЕМГУЛОВ. Список депутатов Госсобрания РБ четвертого созыва, избранных по одномандатным округам № 1 Демский — Марат Латыпов, бывший депутат уфимского горсовета, избран впервые № 2 Инорсовский — Александр Артюхов, гендиректор УМПО, переизбран повторно № 3 Черниковский — Виктор Чижиков, директор башкирской генерирующей компании, избран впервые № 4 Первомайский — Алексей Щербацкий, бизнесмен, переизбран повторно № 5 Фрунзенский — Раиль Асадуллин, ректор Башгоспедуниверситета, избран впервые № 6 Белореченский — Назир Хафизов, главврач уфимской ГКБ № 21, избран впервые № 7 Ленинский — Юрий Порошин, гендиректор УАПО, избран впервые № 8 Солнечный — Вячеслав Гордиенко, директор «Уфаводоканала», избран впервые № 9 Центральный — Вадим Зайнуллин, бизнесмен, избран впервые № 10 Сипайловский — Наил Загиров, бизнесмен, избран впервые № 11 Строительный — Зуфар Сафин, прокурор Уфы, избран впервые № 12 Орджоникидзевский — Александр Дегтярев, директор УГАЭиС, переизбран повторно № 13 Вокзальный — Алексей Тимофеев, бизнесмен, избран впервые № 14 Спортивный — Александр Антонов, бизнесмен, переизбран повторно № 15 Новиковский — Раиф Абдрахимов, бывший депутат горсовета, избран впервые № 16 Бельский — Виктор Липатьев, директор башкирских электросетей, избран впервые № 17 Кумертауский — Михаил Маляренко, гендиректор «КумАП», избран впервые № 18 Дорожный — Вячеслав Гареев, директор нефтекамского лицея № 1, избран впервые № 19 Юбилейный — Юрий Володин, директор Кармановской ГРЭС, избран впервые № 20 Девонский — Велюр Касимов, директор жилуправления Октябрьского, избран впервые № 21 Нарышевский — Михаил Трубин, бизнесмен, избран впервые № 22 Промышленный — Валентина Воронкова, бывший депутат Салаватского совета, избрана впервые № 23 Стеклозаводской — Виктор Коробков, директор Салаватской ТЭЦ, избран впервые № 24 Сибайский — Гаяз Шарипов, гендиректор «Башкирской меди», избран впервые № 25 Нахимовский — Алексей Волошенков, директор стерлитамакского вагоноремонтного завода, избран впервые № 26 Шихановский — Олег Малец, директор филиала «Башнефти», избран впервые № 27 Ольховский — Хамит Баймурзин, ректор Стерлитамакской педакадемии, избран впервые № 28 Отрадовский — Алексей Изотов, гендиректор стерлитамакского нефтехимического завода, избран впервые № 29 Кизильский — Рим Жданов, директор мостостроительного управления, избран впервые № 30 Раевский — Раис Саубанов, гендиректор стройтреста № 21, избран впервые № 31 Толбазинский — Фанил Мазитов, гендиректор «Башкирнефтепродукта», переизбран повторно № 32 Сакмарский — Рустэм Ишалин, исполнительный директор «Башнефти», переизбран повторно № 33 Северный — Ринат Набиев, глава дорожного хозяйства РБ, избран впервые № 34 Белебеевский — Рустам Ишмухаметов, директор башкирской гимназии, избран впервые № 35 Металлургический — Юрий Щевелев, исполнительный директор Белорецкого завода рессор, избран впервые № 36 Белорецкий — Сергей Борисов, директор «Новойла», избран впервые № 37 Бирский — Николай Князев, гендиректор «Башспирта», избран впервые № 38 Инзенский — Павел Рабухин, начальник мостотряда № 30, переизбран повторно № 39 Буздякский — Владик Ахсанов, директор агрофирмы, избран впервые № 40 Таныпский — Филарид Ахматдинов, директор филиала «Башнефть», избран впервые № 41 Аслыкульский — Ахат Бакиров, директор института медицины и труда, избран впервые № 42 Дуванский — Виктор Ганцев, директор «Уфанефтехим», переизбран повторно № 43 Дюртюлинский — Ильдар Гимаев, ректор БГАУ, избран впервые № 44 Верхнеяркеевский — Анатолий Сухоруков, гендиректор уфимского НПЗ, переизбран повторно № 45 Иглинский — Урал Рахимов, гендиректор «Башнефти», переизбран повторно № 46 Ишимбайский — Ришат Амерханов, гл. инженер «Башкирэнерго», избран впервые № 47 Шаймуратовский — Вадим Николайчук, исполнительный директор «Уфанефтехим», переизбран повторно № 48 Приайский — Раис Кускильдин, главный инженер «Газсервиса», избран впервые № 49 Южный — Шамиль Аминов, директор «Башкиравтодор», переизбран повторно № 50 Мелеузовский — Николай Курапов, гендиректор «Башкирэнерго», переизбран повторно № 51 Юрматинский — Фаниль Фахретдинов, гендиректор МТС «Башкирская», избран впервые № 52 Ашкадарский — Виль Тимербулатов, ректор БГМУ, переизбран повторно № 53 Туймазинский — Мавзир Латыпов, бывший депутат Туймазинского совета, избран впервые № 54 Усинский — Олег Аминов, бизнесмен, избран впервые № 55 Уфимский — Олег Погорелов, директор филиала «Башнефти», избран впервые № 56 Иремельский — Ильяс Абдрахманов, гендиректор Учалинского ГОК, переизбран повторно № 57 Таналыкский — Бахытгалей Батанов, директор «Башмелиоводхоза», переизбран повторно № 58 Чекмагушевский — Вадим Соколов, председатель совхоза, избран впервые № 59 Чишминский — Салават Вильданов, гендиректор «Уфаоргсинтез», переизбран повторно № 60 Буйский — Константин Толкачев, спикер Госсобрания, переизбран повторно