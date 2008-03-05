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Posted 4 марта 2008, 22:01

Published 4 марта 2008, 22:01

Modified 12 марта, 12:36

Updated 12 марта, 12:36

Смотрите, кто прошел

4 марта 2008, 22:01
Муниципальные выборы в Уфе прошли как никогда спокойно и, если хотите, незаметно. Впрочем, такая ситуация в нынешней кампании наблюдалась и в остальных городах Башкирии, а не только в ее столице. А ведь каких-то три года назад за путевки в Совет ГО город разворачивалась настоящая битва.

— Кампания, как мы видели, была довольно агрессивной. Однако я убежден, что жители нашей республики уже научились отличать черное от белого, — заметил тогда президент Башкирии Муртаза Рахимов.

В этот раз глава региона к подобным оценкам не прибегал.

Напомним, что в 2005 году на уфимских муниципальных выборах активно использовались грязные политтехнологии. Например, многим памятна агитационная листовка-фальшивка, в которой сообщалось, что голосовать горожанам придется не за депутатов, а за мэра. А на эту должность, дескать, баллотируется сам рок-патриарх Юрий Шевчук.

В нынешней же кампании листовок избиратели в почтовых ящиках практически не находили. Мало того, некоторые кандидаты в депутаты (пожалуй, впервые в истории) даже пренебрегли возможностью бесплатно разместить агитационные материалы в прессе. Да и желающих получить заветный мандат, по крайней мере, в Уфе заметно поубавилось.

Если в 2005 году о намерении участвовать в гонке заявили 309 претендентов, 115 из которых впоследствии отказано в регистрации, то в нынешнем — 104, при этом не получил статус кандидата 31 человек.

В результате конкурс трехлетней давности составлял 5,5 человека на место, а в 2008-м — лишь два к одному.

Если раньше соискатели депутатских мандатов довольно активно собирали подписи в свою поддержку, то нынче они пошли гораздо более легким, но зато значительно финансово затратным путем, выбрав избирательный залог. Его размер составляет 375 тысяч рублей. При этом если кандидат не набирает 5% голосов, деньги ему не возвращаются.

Похоже, такого развития событий испугался Сероб Саргсян, сняв свою кандидатуру незадолго до дня голосования. И в избирательном округе № 17 волеизъявление проходило на безальтернативной основе: Олег Маркухов боролся сам с собой. Республиканское законодательство проведение выборов в органы местного самоуправления на безальтернативной основе допускает. Кандидату достаточно набрать 50% голосов избирателей, явившихся к урнам, плюс один голос. Г-н Маркухов с этой задачей справился, обеспечив себе место в Совете во второй раз.

Любопытно, что эта ситуация не была уникальной. В Уфе прецедент был создан на прошлых муниципальных выборах. Тогда в 4-м округе в бюллетенях для голосования осталась лишь фамилия заместителя директора УМПО по кадрам и быту Владимира Супова, поскольку его конкуренты все как один сошли с дистанции.

В этот раз г-н Супов боролся уже на альтернативной основе и проиграл другому «моторостроителю» Евгению Семивеличенко.

— Те кто, кто успели продемонстрировать, что они на своем месте и плотно связаны с населением, они просто переизберутся. От них ведь люди хотят конкретной помощи: вот у нас надо спилить перестойные деревья, построить детскую площадку и нормальные дороги, — прогнозировал в разгар предвыборной кампании кандидат политических наук Владимир Савичев.

Таких переизбравшихся в Совете ГО город Уфа оказалось больше половины — 18 человек. В их числе и председатель Совета Ирек Нигматуллин, и его заместитель Ольга Одинокова, и практически все главы постоянных комиссий.

Среди новичков мы не могли не заметить генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев» Вадима Рыбинского и босса волейбольной команды «Урал» Марата Муртазина. Спортивные топ-менеджеры теперь постараются применить свой управленческий опыт в представительном органе местной власти.

Место в зале заседаний на проспекте Октября, 120 обеспечил себе и самый богатый из кандидатов — директор компании «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко, доход которого в год, предшествующий дате объявления новых выборов, составил 16 миллионов 311 тысяч рублей.

В арьергарде же доходности находится другой депутат-новичок Ильдар Гарифуллин (на удивление, тоже руководитель коммерческой фирмы — «Салют Торг»), победивший в 3-м избирательном округе. В 2006 году он заработал всего 60125 рублей, или ежемесячно 5010 рублей 42 копейки. Кстати, г-н Гарифуллин из избранных депутатов Совета является и самым молодым, в марте ему исполняется 37 лет.

Впервые проявит себя в депутатской роли глава ОАО «КПД» Анжелика Ахметгареева.

Заметим, что в нынешнем составе Совета стало меньше женщин. Кроме уже упомянутых Анжелики Ахметгареевой и Ольги Одиноковой выборы выиграла директор телекомпании «Вся Уфа» Гузель Ибрагимова.

К слову, новая городская дума не только «возмужала», но и «постарела».

Средний возраст депутата Совета ГО город Уфа второго созыва — 47 лет.

Самый умудренный опытом — 63-летний директор ГУП «Государственное издательство „Башкортостан“ Анатолий Безрукавников. Как старейшему депутату, Анатолию Ивановичу предстоит председательствовать на первом заседании Совета, которое согласно регламенту созывается в срок не позднее двух недель со дня избрания.

Заметим, что новый состав уфимской гордумы сформирован практически полностью из депутатов-единороссов или их сторонников. «Единая Россия» победила в 28 из 29 округов, где выдвигала своих кандидатов.

Пятеро же бывших депутатов Совета ГО город Уфа ушли «на повышение» в республиканский парламент. Выдвиженцы «ЕР» Римма Утяшева, Марат Латыпов, Рафаиль Гибадуллин, Раиф Абдрахимов и Назиб Ямилов

2 марта обеспечили себе места в Госсобрании Башкирии.

Срок полномочий республиканских парламентариев, как и президента Башкирии, — пять лет. Депутатам Совета ГО город Уфа предстоит работать в представительном органе четыре года, как и только что избранному новому главе государства.

В отличие от органов местного самоуправления советских времен, все 35 народных избранников с высшим образованием и занимают руководящие должности по месту службы (в Совете все депутаты будут работать на непостоянной основе). По роду деятельности обладатели мандатов представляют: ТЭК — 8 человек, оптовую и розничную торговлю, а также строительство — по 5, другие отрасли промышленности — 4, юриспруденцию и правоведение — 3. В жилищно-коммунальном хозяйстве, на пищевых производствах, в медицине, спорте, а также издательском деле и СМИ работают по два депутата, и один трудится в общественной организации.

Среди первоочередных задач нового депутатского корпуса — выборы председателя Совета. Эта форма предопределена итогами прошедшего также в 2005 году референдума — на нем большинство граждан проголосовало за такую структуру органов местного самоуправления Уфы, при которой председатель Совета избирается из числа 35 депутатов, получивших мандаты.

Председателю же Совета предстоит заключить контракт с новым мэром башкирской столицы. Как известно, действие трудового договора с главой администрации заканчивается с истечением полномочий Совета, назначившего его на этот пост. Пока же градоначальник Павел Качкаев и все его заместители работают с приставкой и. о.

Сергей ЛЕСУНОВ.

Список всех депутатов Совета ГО город Уфа второго созыва поименно

Избирательный округ № 1

Юрий Смирнов

№ 2

Ильдар Гарифуллин

№ 3

Ринат Гафуров

№ 4

Евгений Семивеличенко

№ 5

Андрей Казанцев

№ 6

Шамиль Кабиров

№ 7

Анжелика Ахметгареева

№ 8

Сергей Лыков

№ 9

Валерий Трофимов

№ 10

Александр Настасьев

№ 11

Марат Муртазин

№ 12

Борис Герасимов

№ 13

Александр Баутский

№ 14

Олег Макаренко

№ 15

Гузель Ибрагимова

№ 16

Сергей Бабушкин

№ 17

Олег Маркухов

№ 18

Марат Васимов

№ 19

Эдуард Гиниятуллин

№ 20

Сергей Коннов

№ 21

Фарит Гиндуллин

№ 22

Артур Абдуллин

№ 23

Радик Минибаев

№ 24

Ирек Нигматуллин

№ 25

Фадис Салимгареев

№ 26

Салават Куватов

№ 27

Ольга Одинокова

№ 28

Сергей Баранов

№ 29

Андрей Носков

№ 30

Иосиф Марач

№ 31

Анатолий Безрукавников

№ 32

Виталий Сулейманов

№ 33

Петр Фролов

№ 34

Вадим Рыбинский

№ 35

Юрий Мухин

#Общество#Новости
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