Смотрите, кто прошел

Posted 4 марта 2008, 22:01
Published 4 марта 2008, 22:01
Modified 12 марта, 12:36
Updated 12 марта, 12:36
— Кампания, как мы видели, была довольно агрессивной. Однако я убежден, что жители нашей республики уже научились отличать черное от белого, — заметил тогда президент Башкирии Муртаза Рахимов.
В этот раз глава региона к подобным оценкам не прибегал.
Напомним, что в 2005 году на уфимских муниципальных выборах активно использовались грязные политтехнологии. Например, многим памятна агитационная листовка-фальшивка, в которой сообщалось, что голосовать горожанам придется не за депутатов, а за мэра. А на эту должность, дескать, баллотируется сам рок-патриарх Юрий Шевчук.
В нынешней же кампании листовок избиратели в почтовых ящиках практически не находили. Мало того, некоторые кандидаты в депутаты (пожалуй, впервые в истории) даже пренебрегли возможностью бесплатно разместить агитационные материалы в прессе. Да и желающих получить заветный мандат, по крайней мере, в Уфе заметно поубавилось.
Если в 2005 году о намерении участвовать в гонке заявили 309 претендентов, 115 из которых впоследствии отказано в регистрации, то в нынешнем — 104, при этом не получил статус кандидата 31 человек.
В результате конкурс трехлетней давности составлял 5,5 человека на место, а в 2008-м — лишь два к одному.
Если раньше соискатели депутатских мандатов довольно активно собирали подписи в свою поддержку, то нынче они пошли гораздо более легким, но зато значительно финансово затратным путем, выбрав избирательный залог. Его размер составляет 375 тысяч рублей. При этом если кандидат не набирает 5% голосов, деньги ему не возвращаются.
Похоже, такого развития событий испугался Сероб Саргсян, сняв свою кандидатуру незадолго до дня голосования. И в избирательном округе № 17 волеизъявление проходило на безальтернативной основе: Олег Маркухов боролся сам с собой. Республиканское законодательство проведение выборов в органы местного самоуправления на безальтернативной основе допускает. Кандидату достаточно набрать 50% голосов избирателей, явившихся к урнам, плюс один голос. Г-н Маркухов с этой задачей справился, обеспечив себе место в Совете во второй раз.
Любопытно, что эта ситуация не была уникальной. В Уфе прецедент был создан на прошлых муниципальных выборах. Тогда в 4-м округе в бюллетенях для голосования осталась лишь фамилия заместителя директора УМПО по кадрам и быту Владимира Супова, поскольку его конкуренты все как один сошли с дистанции.
В этот раз г-н Супов боролся уже на альтернативной основе и проиграл другому «моторостроителю» Евгению Семивеличенко.
— Те кто, кто успели продемонстрировать, что они на своем месте и плотно связаны с населением, они просто переизберутся. От них ведь люди хотят конкретной помощи: вот у нас надо спилить перестойные деревья, построить детскую площадку и нормальные дороги, — прогнозировал в разгар предвыборной кампании кандидат политических наук Владимир Савичев.
Таких переизбравшихся в Совете ГО город Уфа оказалось больше половины — 18 человек. В их числе и председатель Совета Ирек Нигматуллин, и его заместитель Ольга Одинокова, и практически все главы постоянных комиссий.
Среди новичков мы не могли не заметить генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев» Вадима Рыбинского и босса волейбольной команды «Урал» Марата Муртазина. Спортивные топ-менеджеры теперь постараются применить свой управленческий опыт в представительном органе местной власти.
Место в зале заседаний на проспекте Октября, 120 обеспечил себе и самый богатый из кандидатов — директор компании «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко, доход которого в год, предшествующий дате объявления новых выборов, составил 16 миллионов 311 тысяч рублей.
В арьергарде же доходности находится другой депутат-новичок Ильдар Гарифуллин (на удивление, тоже руководитель коммерческой фирмы — «Салют Торг»), победивший в 3-м избирательном округе. В 2006 году он заработал всего 60125 рублей, или ежемесячно 5010 рублей 42 копейки. Кстати, г-н Гарифуллин из избранных депутатов Совета является и самым молодым, в марте ему исполняется 37 лет.
Впервые проявит себя в депутатской роли глава ОАО «КПД» Анжелика Ахметгареева.
Заметим, что в нынешнем составе Совета стало меньше женщин. Кроме уже упомянутых Анжелики Ахметгареевой и Ольги Одиноковой выборы выиграла директор телекомпании «Вся Уфа» Гузель Ибрагимова.
К слову, новая городская дума не только «возмужала», но и «постарела».
Средний возраст депутата Совета ГО город Уфа второго созыва — 47 лет.
Самый умудренный опытом — 63-летний директор ГУП «Государственное издательство „Башкортостан“ Анатолий Безрукавников. Как старейшему депутату, Анатолию Ивановичу предстоит председательствовать на первом заседании Совета, которое согласно регламенту созывается в срок не позднее двух недель со дня избрания.
Заметим, что новый состав уфимской гордумы сформирован практически полностью из депутатов-единороссов или их сторонников. «Единая Россия» победила в 28 из 29 округов, где выдвигала своих кандидатов.
Пятеро же бывших депутатов Совета ГО город Уфа ушли «на повышение» в республиканский парламент. Выдвиженцы «ЕР» Римма Утяшева, Марат Латыпов, Рафаиль Гибадуллин, Раиф Абдрахимов и Назиб Ямилов
2 марта обеспечили себе места в Госсобрании Башкирии.
Срок полномочий республиканских парламентариев, как и президента Башкирии, — пять лет. Депутатам Совета ГО город Уфа предстоит работать в представительном органе четыре года, как и только что избранному новому главе государства.
В отличие от органов местного самоуправления советских времен, все 35 народных избранников с высшим образованием и занимают руководящие должности по месту службы (в Совете все депутаты будут работать на непостоянной основе). По роду деятельности обладатели мандатов представляют: ТЭК — 8 человек, оптовую и розничную торговлю, а также строительство — по 5, другие отрасли промышленности — 4, юриспруденцию и правоведение — 3. В жилищно-коммунальном хозяйстве, на пищевых производствах, в медицине, спорте, а также издательском деле и СМИ работают по два депутата, и один трудится в общественной организации.
Среди первоочередных задач нового депутатского корпуса — выборы председателя Совета. Эта форма предопределена итогами прошедшего также в 2005 году референдума — на нем большинство граждан проголосовало за такую структуру органов местного самоуправления Уфы, при которой председатель Совета избирается из числа 35 депутатов, получивших мандаты.
Председателю же Совета предстоит заключить контракт с новым мэром башкирской столицы. Как известно, действие трудового договора с главой администрации заканчивается с истечением полномочий Совета, назначившего его на этот пост. Пока же градоначальник Павел Качкаев и все его заместители работают с приставкой и. о.
Сергей ЛЕСУНОВ.
Список всех депутатов Совета ГО город Уфа второго созыва поименно
Избирательный округ № 1
Юрий Смирнов
№ 2
Ильдар Гарифуллин
№ 3
Ринат Гафуров
№ 4
Евгений Семивеличенко
№ 5
Андрей Казанцев
№ 6
Шамиль Кабиров
№ 7
Анжелика Ахметгареева
№ 8
Сергей Лыков
№ 9
Валерий Трофимов
№ 10
Александр Настасьев
№ 11
Марат Муртазин
№ 12
Борис Герасимов
№ 13
Александр Баутский
№ 14
Олег Макаренко
№ 15
Гузель Ибрагимова
№ 16
Сергей Бабушкин
№ 17
Олег Маркухов
№ 18
Марат Васимов
№ 19
Эдуард Гиниятуллин
№ 20
Сергей Коннов
№ 21
Фарит Гиндуллин
№ 22
Артур Абдуллин
№ 23
Радик Минибаев
№ 24
Ирек Нигматуллин
№ 25
Фадис Салимгареев
№ 26
Салават Куватов
№ 27
Ольга Одинокова
№ 28
Сергей Баранов
№ 29
Андрей Носков
№ 30
Иосиф Марач
№ 31
Анатолий Безрукавников
№ 32
Виталий Сулейманов
№ 33
Петр Фролов
№ 34
Вадим Рыбинский
№ 35
Юрий Мухин