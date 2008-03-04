Дмитрий Первый — самый молодой глава России после Николая Второго

Posted 4 марта 2008, 19:45
Published 4 марта 2008, 19:45
Modified 12 марта, 12:35
Updated 12 марта, 12:35
В 2004 году Владимир Путин получил 49,56 млн. голосов россиян. На выборах в 2000 году его поддержали почти 40 млн. человек. Вместе с тем, в процентном отношении от числа проголосовавших, Владимир Путин продолжает иметь лучшие показатели — 71,31%.
Если же сравнивать президентские выборы с парламентскими, то Дмитрий Медведев побил результат партии «Единая Россия», полученный ею в декабре 2007 года. Партия получила поддержку 64,3% голосов избирателей.
Все другие кандидаты на пост главы российского государства вместе взятые не набрали и трети голосов. Так, Геннадий Зюганов получил 17,72%, Владимир Жириновский — 9,34%, а Андрей Богданов — 1,29%. При этом политические лидеры улучшили показатели своих партий на думских выборах.
Что касается Башкирии, то здесь итоги выглядели следующим образом: за Медведева проголосовали 88,01% избирателей, пришедших к урнам, за Зюганова — 7,93%, за Жириновского — 2,87%, за Богданова — 0,6%.
43-летний Дмитрий Медведев становится самым молодым лидером страны в советский и постсоветский период. За всю историю российского государства юнее Медведева был только Николай II, которого короновали в 1896 году в 28-летнем возрасте.
Кстати, новый хозяин Кремля моложе, чем все президенты США в начале своего правления.