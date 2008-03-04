Дмитрий Первый — самый молодой глава России после Николая Второго

В 2004 году Владимир Путин получил 49,56 млн. голосов россиян. На выборах в 2000 году его поддержали почти 40 млн. человек. Вместе с тем, в процентном отношении от числа проголосовавших, Владимир Путин продолжает иметь лучшие показатели — 71,31%.