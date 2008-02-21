Правоохранители возьмутся за саратовских предпринимателей

В публикации »Наломали дров» мы рассказывали, как республиканское правительство спасло саратовских бизнесменов от уголовного преследования. Когда в прокуратуре заинтересовались, каким волшебным образом в руках соседских коммерсантов оказалась госсобственность, и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия в особо крупном размере», правительство, надеясь на то, частники лучше справятся с выводом отрасли из кризиса, ответили надзорному ведомству: «Вреда республике нанесено не было». И, возможно, теперь пожалели об этом. По крайней мере, работа «Нарат-К» республиканским правительством была признана «неудовлетворительной» и коммерсантам дали месячный срок, чтобы они пересмотрели свои взгляды на лесной бизнес в регионе.