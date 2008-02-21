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Posted 21 февраля 2008, 18:40

Published 21 февраля 2008, 18:40

Modified 12 марта, 12:33

Updated 12 марта, 12:33

Правоохранители возьмутся за саратовских предпринимателей

21 февраля 2008, 18:40
Прокурор республики Сергей Хуртин на минувшей неделе дал задание провести проверку, обоснованно ли прекращено уголовное дело против саратовских предпринимателей, сумевших получить в собственность лесную отрасль Башкирии. Мы подробно рассказали о странной метаморфозе, произошедшей с 13 лесодобывающими и лесоперерабатывающими предприятиями республики. Они были переданы республиканским Кабмином в доверительное управление саратовской фирме «Нарат-К». При этом правительство Башкирии ставило обязательным условием для управляющей компании проведение мероприятий по ликвидности акций и вывод акционерных обществ на рентабельность и прибыльность. Однако уже через три месяца новые управленцы оказались собственниками целой отрасли, полностью завладев активами, зданиями и технологическим оборудованием, принадлежавшим крупнейшим республиканским лесокомбинатам.

В публикации »Наломали дров» мы рассказывали, как республиканское правительство спасло саратовских бизнесменов от уголовного преследования. Когда в прокуратуре заинтересовались, каким волшебным образом в руках соседских коммерсантов оказалась госсобственность, и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия в особо крупном размере», правительство, надеясь на то, частники лучше справятся с выводом отрасли из кризиса, ответили надзорному ведомству: «Вреда республике нанесено не было». И, возможно, теперь пожалели об этом. По крайней мере, работа «Нарат-К» республиканским правительством была признана «неудовлетворительной» и коммерсантам дали месячный срок, чтобы они пересмотрели свои взгляды на лесной бизнес в регионе.

Как сообщил «МКС» прокурор Башкирии Сергей Хуртин, из возбужденного уголовного дела в 2005 году до Октябрьского суда Уфы дошло только обвинение в неуплате налогов и сокрытии денежных средств управляющим компанией «Нарат-К».

То есть фактически под суд пошел стрелочник, который получил условный срок и заплатил 450 тысяч рублей штрафа.

— Дело о мошенничестве было прекращено, так государство не посчитало нужным выступить потерпевшим, заявив, что вреда республике нанесено не было, — объяснил Сергей Анатольевич.

Однако теперь, по словам г-на Хуртина, он дал задание своим подчиненным провести проверку, насколько законно было прекращено уголовное дело по факту увода республиканского имущества. И дать этому заключению юридическую оценку.

— Мы намерены вернуться к этому вопросу, — заявил прокурор Башкирии.

Если следователи посчитают, что в свое время оснований для прекращения уголовного дела не имелось, то саратовские бизнесмены рискуют оказаться за решеткой.

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