Правоохранители возьмутся за саратовских предпринимателей

Posted 21 февраля 2008, 18:40
Published 21 февраля 2008, 18:40
Modified 12 марта, 12:33
Updated 12 марта, 12:33
В публикации »Наломали дров» мы рассказывали, как республиканское правительство спасло саратовских бизнесменов от уголовного преследования. Когда в прокуратуре заинтересовались, каким волшебным образом в руках соседских коммерсантов оказалась госсобственность, и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия в особо крупном размере», правительство, надеясь на то, частники лучше справятся с выводом отрасли из кризиса, ответили надзорному ведомству: «Вреда республике нанесено не было». И, возможно, теперь пожалели об этом. По крайней мере, работа «Нарат-К» республиканским правительством была признана «неудовлетворительной» и коммерсантам дали месячный срок, чтобы они пересмотрели свои взгляды на лесной бизнес в регионе.
Как сообщил «МКС» прокурор Башкирии Сергей Хуртин, из возбужденного уголовного дела в 2005 году до Октябрьского суда Уфы дошло только обвинение в неуплате налогов и сокрытии денежных средств управляющим компанией «Нарат-К».
То есть фактически под суд пошел стрелочник, который получил условный срок и заплатил 450 тысяч рублей штрафа.
— Дело о мошенничестве было прекращено, так государство не посчитало нужным выступить потерпевшим, заявив, что вреда республике нанесено не было, — объяснил Сергей Анатольевич.
Однако теперь, по словам г-на Хуртина, он дал задание своим подчиненным провести проверку, насколько законно было прекращено уголовное дело по факту увода республиканского имущества. И дать этому заключению юридическую оценку.
— Мы намерены вернуться к этому вопросу, — заявил прокурор Башкирии.
Если следователи посчитают, что в свое время оснований для прекращения уголовного дела не имелось, то саратовские бизнесмены рискуют оказаться за решеткой.