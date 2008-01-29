Телефонисты возьмут с абонентов по максимуму

Связисты также сообщили, как будут взыскивать с абонентов за полную или неполную минуту разговора. Так, за телефонное соединение до 5 секунд включительно они не станут брать деньги. Если беседа длилась 30 секунд и более, придется заплатить как за полную минуту разговора, а если до 29 секунд включительно, то телефонисты рассчитают вас как за полминуты.