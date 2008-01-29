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Posted 29 января 2008, 20:49

Published 29 января 2008, 20:49

Modified 12 марта, 12:30

Updated 12 марта, 12:30

Телефонисты возьмут с абонентов по максимуму

29 января 2008, 20:49
С 1 февраля в Башкирии изменяется стоимость услуг фиксированной телефонной связи. Устанавливая новые цены, <Башиинформсвязь> руководствовалась приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ) о местных и внутризоновых телефонных переговорах на территории республики.

Как и предполагали журналисты «МКС», главный республиканский оператор стационарной связи выбрал для своих абонентов расценки по возможному максимуму. К счастью, стоимость вырастет не столь значительно.

Так, например, на сегодняшний день абонентский (безлимитный) тариф для населения в 285 рублей складывался следующим образом: 120 рублей за предоставление абонентской линии + 165 рублей за неограниченный объем, для аппаратов на блокираторе (142 рубля 50 копеек): 60 рублей за предоставление абонентской линии + 82,5 рубля за неограниченный объем. За февральские разговоры придется платить на 7,4% больше: для индивидуальных телефонов: 120 + 186 = 306 рублей; для спаренных: 60 + 93 = 153 рубля.

Тарифы по комбинированной системе оплаты звонков остались такими же, как и раньше, за исключением платы за превышение базового объема в 360 минут местных соединений в месяц, которая выросла с 19 до 20 копеек за минуту. По повременной системе оплаты минута будет стоить 24 копейки вместо прежних 23-х.

Кроме того, с 1 февраля возможность выбора одного тарифа из трех будет предоставлена и юридическим лицам. Пока все предприятия, а также индивидуальные предприниматели сидят на «повременке».

«Башинформсвязь» определила безлимитную систему оплаты в 519 рублей 20 копеек (165,2 рубля за предоставление абонентской линии + 354 рубля за неограниченный объем), комбинированную - в 271 рубль 40 копеек (165,2 рубля за предоставление абонентской линии + 106,2 рубля за неограниченный объем). Правда, за превышение базового объема в 360 минут местных соединений в месяц фирмам придется еще доплачивать по 24 копейки за каждую дополнительную минуту.

Стоимость при «повременке» для организаций будет составлять 28 копеек за минуту разговора + 165,2 рубля за предоставление абонентской линии.

Связисты также сообщили, как будут взыскивать с абонентов за полную или неполную минуту разговора. Так, за телефонное соединение до 5 секунд включительно они не станут брать деньги. Если беседа длилась 30 секунд и более, придется заплатить как за полную минуту разговора, а если до 29 секунд включительно, то телефонисты рассчитают вас как за полминуты.

Радик ИШЕМГУЛОВ.

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