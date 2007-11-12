Агент 2007. Известный биатлонист Максим Чудов стал кадровым офицером ФСБ

Posted 11 ноября 2007, 21:02
Published 11 ноября 2007, 21:02
Modified 12 марта, 12:29
Updated 12 марта, 12:29
Где родился, там и пригодился
В перерывах между летними и зимними стартами Максим поделился с «МКС», как у него обстоят дела. Спортсмен заказывает любимый морковно-яблочный сок, грибочки и картошку с мясом, неторопливо рассказывая о том, что произошло в его жизни за последнее время.
— Иногда приходится непросто, столько дел. Если честно, я — злостный нарушитель, — смеется Максим. — Езжу уж очень быстро, но об этом все знают, даже в ГИБДД. Естественно, моя известность не дает мне повода нарушать правила, я это понимаю. В Уфе я бываю не так часто и за короткий срок необходимо все успеть. Сегодня попросил брата приготовить баню, чтобы немного расслабиться, погреться, выплеснуть негатив. Вчера устраивал себе массажные процедуры, потому что действительно в этом нуждался. Были сборы и соревнования, после которых необходима какая-то релаксация, чтобы душа отдохнула. Но часто отдыхать не получается, все время нахожусь в очень напряженном ритме.
— Доволен итогами летнего чемпионата мира в Эстонии?
— Дважды я занял второе место — получил серебряные медали. И если честно, я доволен тем, что взял призовые места. Любая медаль — это достижение. Будет о чем вспомнить, будет, чем гордится, что рассказывать детям и внукам. Приходится, правда признать, что блестяще к этим соревнованиям подготовиться не получилось.
— Дальнейшие спортивные цели уже наметил?
— В ближайшее время — зимний чемпионат мира, который будет проходить в Швеции. Готовлюсь к нему, ну и, конечно, к этапам Кубка планеты. Все как всегда идет по плану, по проторенной дороге. Главная цель — выступить не хуже, чем на предыдущем чемпионате в Италии. Те состязания прошли действительно изумительно, в первую очередь для меня. Это был второй взрослый чемпионат мира в моей карьере.
— Биатлон уже превратился в работу или пока еще представляет интерес для тебя?
— Я не могу сказать, что это работа. Если б это было так, то я должен до стариковского возраста бегать на лыжах. А в спорте никто до пенсии дотягивает, ты являешься спортсменом до тех пор, пока позволяет здоровье. Конечно, много времени у меня уходит на тренировки и старты, постоянно приходится чем-то жертвовать. Мои сверстники отдыхают, ни в чем себе не отказывая, а мне приходится немножечко с собой бороться. Бывает трудновато, но что поделать…
— Ты удачливый человек?
— Мне родители всегда говорили: «Если ты не будешь трудиться, с неба ничего не упадет и на блюдечке тебе никто ничего не принесет». Я считаю, что добился в свои 24 года очень многого. Это, безусловно, связано с моим упорством, целеустремленностью и правильной постановкой задач.
— Многие спортсмены стараются выступать за заграничные клубы. Ты не думал об этом?
— В биатлоне и лыжных гонках подобные вещи не практикуются. Это в игровых видах спорта вопросы легко решаются с помощью покупки игроков. У нас же такого нет. Существует лишь возможность менять регионы внутри России. Мне поступали такие предложения, но я считаю, где родился, там и пригодился.
Я вырос в Башкирии, здесь меня понимают и любят, прекрасно ко мне относятся. Заходишь в какое-то заведение — кафе, ресторан, магазин, кино — везде узнают, а это, конечно же, очень приятно. Мне нравится жить здесь, да и просто-напросто нет причин уезжать.
Уже не мальчик
— Не устал еще от известности?
— Когда в Уфе проходил чемпионат России по биатлону, я не жил вместе с другими спортсменами в комплексе, где постоянно находились множество знакомых и болельщиков. Была необходимость отдохнуть и настроиться, а не распыляться. Надеюсь, все, кто хотел пообщаться со мной, поймут и одобрят такое решение.
— Бывает, что кто-то из болельщиков позволяет себе панибратство?
— Конечно, такие случаи изредка происходят, но скорее не с болельщиками, а просто с незнакомыми людьми. Особенно в кафе или ресторанах, где отдыхает взрослая публика. Однажды подходит к нашему столу мужчина в изрядном подпитии со словами: «Где-то я вас уже видел». Через несколько минут он понимает, что я — Максим Чудов. И тут же начинает приглашать меня на второй этаж заведения, где его друзья отмечают какой-то праздник. Я, конечно, стал извиняться и не принял его приглашение. Отказаться сразу – некрасиво, никогда не отвечаю в таких ситуациях грубо.
— Младшему брату Алексею раскрываешь спортивные секреты?
— Раскрывал, кое-что подсказывал. Но в данный момент он пропускает год в связи с травмой. Однако, несмотря на все трудности, думаю, скоро Алексей вновь начнет тренироваться.
— Чем закончился конфликт биатлонистов со своей федерацией и чиновниками, по поводу которого было столько шума?
— Либо нас не так поняла федерация, либо — мы руководство. Не договорились о рекламных местах на спортивной форме. Конфликт назрел года полтора назад из-за того, что мы не ощущали ясности в отношениях. Начались «контры» между тренерским составом и руководством. Все закрутилось-завертелось, одно на другое накладывалось. Естественно, мы встали на поддержку тренеров, просто не могли поступить по-другому. В данный момент конфликт до конца не исчерпан, находится так сказать в процессе урегулирования. Но думаю, на ближайших стартах мы придем к единому знаменателю, решив все проблемы, поскольку уже близится сезон, в котором всем надо поработать на славу. Сами спортсмены от всей этой истории не пострадали, зато появились некоторые неприятные моменты, связанные с финансами. Например, мы не получили «медальные» деньги, которые нам могли бы дать. Ну и, конечно, отношения с руководством стали немного натянутые, но от этого никуда не деться.
— В этом году ты пробовал себя и в качестве модели на подиуме, кроме того, постоянно бываешь на светских вечеринках. Как тебе в таком амплуа?
— Мне нравится. И в первую очередь, потому что это общение с новыми людьми, расширение кругозора, да и просто, потому что мне интересно. Клево, что еще сказать! Но сейчас я замечаю, что день пролетает в одно мгновение, постоянно какие-то дела, все время я кручусь как белка в колесе. С одной стороны это хорошо, но с другой — очень утомительно. Однако лежать дома и плевать в потолок — это не мое. Думаю, у меня жизнь намного динамичнее, чем у ровесников.
— Со стороны девушек больше внимания?
— Внимания может и больше, но на данный момент я свободен. Фанаток много, но меня они немного пугают, потому что уж слишком «целеустремленные» эти девушки. Такое поведение понравится далеко не каждому спортсмену. Тут еще вот в чем дело: резко им не откажешь, естественно, пообщаешься, спросишь, как дела, и не заметишь, как девушка уже представляют себе нечто большее, хотя это далеко не так.
Я не могу сразу сказать барышне: «Отойди, свободна», потому что это некрасиво. Возможно, мы пообщаемся, выпьем по чашке кофе. Почему бы и нет? Но ничего больше.
Поэтому иногда меня можно увидеть с разными барышнями и в разных заведениях города, но это вовсе не значит, что у меня с ними какие-то отношения. Я не ветреный человек, и не разгуливаю каждый день с новыми пассиями.
— Чтобы познакомиться с тобой, девушки наверняка придумывают разные ухищрения?
— Ой, бывает такое… Однажды звонит мне барышня, представляется журналистом солидного издания. Договариваемся об интервью, и я еду на встречу. Как только я ее увидел, моментально понял, что это вовсе не корреспондент, а просто болельщица, или даже правильнее сказать фанатка. Спрашиваю, мол, ну зачем ты так меня обманула. Девочка сразу глазки опустила, покраснела. Я понимаю, что это все не со зла, но и вы меня поймите правильно. Ситуация получилась очень смешная. Так что хочу предупредить всех, кто надеется обвести меня вокруг пальца, ничего не выйдет. Обман моментально раскроется и вам самим будет неудобно.
— О семье уже задумываешься?
— Да, пожалуй, наступает такое время. Я уже не мальчик. Мне еще нужно чуть-чуть времени, чтобы потверже встать на ноги. Хотя говорят, высоко взлетишь — больно падать будет. Я стараюсь себя сдерживать, «ходить по земле», а не витать в воздухе. Вот если встречу девушку, которая западет мне в душу… Я к готов к тому, чтобы стать семейным человеком.
— Домашнюю работу согласишься выполнять?
— Ты, наверно, задаешь этот вопрос с целью, узнать, нужна ли мне жена, чтобы мыть, стирать и готовить? Я сейчас живу один и практически все умею делать, не ленюсь и не боюсь уборки — не вижу в этом ничего зазорного.
— И готовить умеешь? Гостей накормишь?
— У меня квартира маленькая и проще с гостями всем выехать в ресторан. Я очень люблю, когда меня угощает мама. Она удивительная хозяйка. Готовить и я умею, но для себя что-то делать не люблю. Да и к тому же, пока снимаешь пробу, уже наешься, а потом снова садиться за стол уже не хочется. Однако я могу без проблем сообразить отбивную, лапшу, борщ.
— Что тебе поднимает настроение?
— Прикольная, неординарная ситуация. Например, какой-нибудь человечек что-нибудь начудит. Да много всяких интересных моментов бывает. Иногда проснешься, выйдешь на балкон подышать свежим воздухом, выпьешь кофе и уже веселее становится.
— Есть ли такие люди, на которых ты ориентируешься, учишься у них чему-то?
— Называть по фамилиям не буду, чтобы никого не обидеть, если вдруг кого-то забуду. Мне нравятся те люди, которые начинали с нуля и потом многого добились. Это сильные личности. Я тоже хочу быть таким, ориентируюсь на таких людей.
Чекист Чудов
— В одной из наших публикаций ты признавался, что мечтаешь служить в ФСБ…
— Наш век короток, поэтому лучше сразу решить, чем будешь заниматься в дальнейшем. Спортсмен ведь выступает-выступает, а потом уже и никому не нужен. А Федеральная служба безопасности — серьезная, сильная организация.
Моя мечта сбылась, уже сейчас я нахожусь в кадровом составе ФСБ. Совсем недавно мне присвоили звание младшего лейтенанта.
Конечно же, планирую и дальнейший рост, ну, а пока радуюсь этому событию. В ФСБ много различных специалистов, а вот в каком подразделении я работаю — это уже секрет, такая информация не разглашается. Нас так просто не возьмешь, — хитро улыбается новоиспеченный офицер.
— Не ощущаешь себя Джеймсом Бондом?
— Нет, конечно. Хотя кое-что я узнаю раньше, чем другие люди.
— Как ты попал в эту структуру? Пригласили или сам проявил инициативу?
— На самом деле, «инициативников» в таких службах не уважают. Это солидная структура, в которой все на контроле. Я был приглашен на собеседование, по результатам которого меня и приняли на работу. Даст Бог, будет карьерный рост, а я самоотверженно буду трудиться на благо Родины.
— Одна мечта уже сбылась…
— Я еще и об автосервисе мечтал, но об этом сейчас и речи не может быть. Сотрудникам МВД и ФСБ не полагается заниматься бизнесом. Но ничего, на пенсии открою. Буду специализироваться по каким-нибудь эксклюзивным машинам. Мне, например, нравятся дорогие спортивные машины, но такую я себе пока позволить не могу. Считаю, что нужно жить по своим доходам — и через голову не прыгать.
Сейчас я очень хочу улучшить жилищные условия, перебраться в более просторную квартиру.
Еще хочется помочь родителям, чтобы они жили с комфортом — либо в коттедже, либо хорошая большая квартира. Хочу, чтобы самые близкие люди ни в чем не нуждались.
— Какие задачи у кадрового сотрудника ФСБ?
— Защищать интересы отечества на своем участке фронта. У меня он пока спортивный.
— Правда, что директор ведомства Николай Патрушев вручил тебе грамоту?
— Да. За достижения, за прекрасно проделанную работу. Наверное, это не только оценка моего вклада в спортивную жизнь страны, но и аванс на перспективу, как сотрудника ФСБ.
— Когда едешь за границу, выполняешь какие-нибудь задания?
— Отставить!
— А какие-нибудь секретные разработки в спортивной жизни используешь?
— Здесь у нас очень сильный центр по различным секретным разработкам, которые мы в дальнейшем хотим использовать для достижения спортивных целей, скажем, борьбы с соперником на очень высоком уровне. Это и улучшение стрельбы, и боевая подготовка, определенные техники. К Олимпиаде в Ванкувере мы подберем что-нибудь этакое, — заливаясь смехом, говорит спортсмен.
Вика ЗВЕРЕВА.