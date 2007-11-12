Агент 2007. Известный биатлонист Максим Чудов стал кадровым офицером ФСБ

— Либо нас не так поняла федерация, либо — мы руководство. Не договорились о рекламных местах на спортивной форме. Конфликт назрел года полтора назад из-за того, что мы не ощущали ясности в отношениях. Начались «контры» между тренерским составом и руководством. Все закрутилось-завертелось, одно на другое накладывалось. Естественно, мы встали на поддержку тренеров, просто не могли поступить по-другому. В данный момент конфликт до конца не исчерпан, находится так сказать в процессе урегулирования. Но думаю, на ближайших стартах мы придем к единому знаменателю, решив все проблемы, поскольку уже близится сезон, в котором всем надо поработать на славу. Сами спортсмены от всей этой истории не пострадали, зато появились некоторые неприятные моменты, связанные с финансами. Например, мы не получили «медальные» деньги, которые нам могли бы дать. Ну и, конечно, отношения с руководством стали немного натянутые, но от этого никуда не деться.