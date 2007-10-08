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Posted 7 октября 2007, 21:08

Published 7 октября 2007, 21:08

Modified 12 марта, 12:27

Updated 12 марта, 12:27

Нового главу Бураевского района Башкирии нашли в Янауле

7 октября 2007, 21:08
Ровно месяц оставалась вакантной должность главы администрации Бураевского района Башкирии. В минувшую пятницу депутаты муниципального образования заключили контракт с 51-летним Борисом Нурисламовым, работавшим до этого замглавы администрации Янаульского района по кадрам и социальным вопросам. Впрочем, новый шеф районной исполнительной власти неплохо знаком с местными проблемами, поскольку родился в Бураевском районе и до 1990 года здесь работал.

Напомним, что с прежним бураевским боссом Маснави Арслановым депутаты райсовета расторгли контракт 4 сентября нынешнего года. Поводом для отставки послужила информация, полученная от республиканской прокуратуры. Похоже, что в своем районе Маснави Арсланов чувствовал себя царем и богом.

Например, семья его сына, не нуждающаяся в улучшении жилищных условий, незаконно получила субсидию на сумму свыше 300 тысяч рублей на приобретение «домика в деревне». Поживились за счет федеральной и республиканской казны благодаря широте души начальника района и его родственники. Кроме того, по мнению прокуратуры, глава бураевской администрации неоднократно превышал свои полномочия, вмешиваясь в компетенцию органов государственной власти и самостоятельных хозяйствующих субъектов.

В частности, г-н Арсланов издал 44 документа, которые нарушали Гражданский, Бюджетный, Земельный и Трудовой кодексы. При этом глава лично утверждал уставы и учредительные документы отделов сельского хозяйства, отделов образования и культуры, комитета по физической культуре, спорту и туризму, хотя это должен был делать районный совет.

В прокуратуре посчитали начальника Бураевской администрации виновным в кончине местного управления жилищно-коммунального хозяйства. ПУЖКХ задолжало в бюджет огромную сумму неуплаченных налогов, и руководитель района разрешил проблему неплатежей в казну просто, выведя все ликвидное имущество управления во вновь созданную фирму «Жилищник». Муниципальное предприятие, лишившись активов, приказало долго жить, а частная лавочка, заполучив чужие технику и недвижимость, расцвела пышным цветом.

А незадолго до отставки г-на Арсланова, в районе произошел еще один скандал — «рабовладельческий», связанный с семейством местного (теперь уже бывшего) прокурора Ильдара Яушева.

К новому главе администрации Бураевского района депутаты присматривались ровно месяц, поскольку сразу после увольнения г-на Арсланова местные народные избранники поручили исполнять его обязанности янаульскому чиновнику. Видимо, работа г-на Нурисламова их устроила, и 4 октября райсовет подписал с и. о. краткосрочный трудовой контракт.

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