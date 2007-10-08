Нового главу Бураевского района Башкирии нашли в Янауле

Например, семья его сына, не нуждающаяся в улучшении жилищных условий, незаконно получила субсидию на сумму свыше 300 тысяч рублей на приобретение «домика в деревне». Поживились за счет федеральной и республиканской казны благодаря широте души начальника района и его родственники. Кроме того, по мнению прокуратуры, глава бураевской администрации неоднократно превышал свои полномочия, вмешиваясь в компетенцию органов государственной власти и самостоятельных хозяйствующих субъектов.