mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2006, 08:30

Published 12 мая 2006, 08:30

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

Антиблокадный совет Приднестровья просит помощи у Путина

12 мая 2006, 08:30
Количество российских миротворцев в Приднестровье должно быть увеличено и доведено до штатной численности 2400 человек. С такой просьбой антиблокадный координационный совет общественных организаций Приднестровья к президенту РФ Владимиру Путину и Федеральному Собранию России.
В обращении говорится: «Антиблокадный координационный Совет общественных организаций Приднестровской Молдавской Республики обращается к Вам, как к Президенту государства-гаранта молдо-приднестровского урегулирования, со словами благодарности за принципиальную и последовательную позицию Российской Федерации в деле поддержания мира и стабильности на берегах Днестра.Вместе с тем у нас вызывают обоснованную тревогу действия других участников процесса урегулирования, которые могут нарушить мир в регионе и привести к открытому конфликту. Выйдя из переговорного процесса, Республика Молдова встала на путь односторонних действий и давления по отношению к Приднестровью. Экономические и политические меры, предпринятые Молдовой, за последние два месяца нанесли республике в целом огромный ущерб, исчисляемый сотнями миллионов долларов США.Вызывает особую тревогу, что проводимая Молдовой политика игнорирования мнения Приднестровья как стороны переговорного процесса и принуждения к односторонним уступкам поддерживается сегодня Украиной – государством-гарантом, нарушившим ранее взятые на себя обязательства.К сожалению, в своих агрессивных действиях руководство Республики Молдова и Украины получает поддержку со стороны ЕС и ОБСЕ, а также отдельных высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов, особенно проявившуюся в ходе Вильнюсской международной конференции в мае сего года.Учитывая данные обстоятельства, а также непрекращающиеся провокации в Зоне безопасности со стороны Молдовы, ставшие причиной системного кризиса переговорного процесса и жесткого противостояния сторон, обращаемся к Вам – Президенту великой России с просьбой рассмотреть вопрос об усилении миротворческой миссии Российской Федерации в Приднестровье, увеличив количество российских миротворцев, а также вертолетной эскадрильи до штатной численности, определенной Протоколом от 28 июня 1992 года.Антиблокадный координационный Совет общественных организаций Приднестровской Молдавской Республики считает, что эта мера позволит укрепить миротворческий щит, который в течение многих лет сохраняет жизнь и безопасность приднестровцев».
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика