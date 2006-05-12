Антиблокадный совет Приднестровья просит помощи у Путина

В обращении говорится: «Антиблокадный координационный Совет общественных организаций Приднестровской Молдавской Республики обращается к Вам, как к Президенту государства-гаранта молдо-приднестровского урегулирования, со словами благодарности за принципиальную и последовательную позицию Российской Федерации в деле поддержания мира и стабильности на берегах Днестра.Вместе с тем у нас вызывают обоснованную тревогу действия других участников процесса урегулирования, которые могут нарушить мир в регионе и привести к открытому конфликту. Выйдя из переговорного процесса, Республика Молдова встала на путь односторонних действий и давления по отношению к Приднестровью. Экономические и политические меры, предпринятые Молдовой, за последние два месяца нанесли республике в целом огромный ущерб, исчисляемый сотнями миллионов долларов США.Вызывает особую тревогу, что проводимая Молдовой политика игнорирования мнения Приднестровья как стороны переговорного процесса и принуждения к односторонним уступкам поддерживается сегодня Украиной – государством-гарантом, нарушившим ранее взятые на себя обязательства.К сожалению, в своих агрессивных действиях руководство Республики Молдова и Украины получает поддержку со стороны ЕС и ОБСЕ, а также отдельных высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов, особенно проявившуюся в ходе Вильнюсской международной конференции в мае сего года.Учитывая данные обстоятельства, а также непрекращающиеся провокации в Зоне безопасности со стороны Молдовы, ставшие причиной системного кризиса переговорного процесса и жесткого противостояния сторон, обращаемся к Вам – Президенту великой России с просьбой рассмотреть вопрос об усилении миротворческой миссии Российской Федерации в Приднестровье, увеличив количество российских миротворцев, а также вертолетной эскадрильи до штатной численности, определенной Протоколом от 28 июня 1992 года.Антиблокадный координационный Совет общественных организаций Приднестровской Молдавской Республики считает, что эта мера позволит укрепить миротворческий щит, который в течение многих лет сохраняет жизнь и безопасность приднестровцев».