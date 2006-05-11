«Электронный Башкортостан» стал частью «Электронной России»

Как сообщили «МК» в пресс-службе президента Башкирии, основным задачами программы являются «развитие систем информационно-коммуникационного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, бюджетных организаций Республики Башкортостан, обеспечение доступа бюджетных организаций к информационным ресурсам общего пользования, модернизация системы образования на базе более активного внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, развитие республиканских информационных ресурсов и информационных систем, повышение эффективности проведения закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд на основе внедрения информационных технологий, повышение качества планирования и казначейского исполнения бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов, развитие комплексной системы оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».Финансирование «Электронного Башкортостана» из внебюджетных источников предусмотрено в размере 2 млрд. 355,83 млн. рублей.