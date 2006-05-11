mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая 2006, 19:56

Published 11 мая 2006, 19:56

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

«Электронный Башкортостан» стал частью «Электронной России»

11 мая 2006, 19:56
В Башкирии разработана и утверждена постановлением правительства республики программа информатизации «Электронный Башкортостан» на 2006-2010 годы, которая нацелена на развитие и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий. В ходе ее разработки использованы основные результаты реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)».
Как сообщили «МК» в пресс-службе президента Башкирии, основным задачами программы являются «развитие систем информационно-коммуникационного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, бюджетных организаций Республики Башкортостан, обеспечение доступа бюджетных организаций к информационным ресурсам общего пользования, модернизация системы образования на базе более активного внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, развитие республиканских информационных ресурсов и информационных систем, повышение эффективности проведения закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд на основе внедрения информационных технологий, повышение качества планирования и казначейского исполнения бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов, развитие комплексной системы оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».Финансирование «Электронного Башкортостана» из внебюджетных источников предусмотрено в размере 2 млрд. 355,83 млн. рублей.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика