Высокопоставленные таможенники оказались за решеткой

В минувшие выходные в Приморском крае взяты под стражу начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Эрнест Бахшецян и его первый зам Александр Воробьев. Решение о взятии под стражу высокопоставленных чиновников принял Фрунзенкий суд Владивостока. Ранее с руководителей была взята подписка о невыезде, после того, как против них было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 («Превышение должностных полномочий»). Таможенников обвиняют в том, что они оформляли товары без должного контроля и досмотра.

В минувшие выходные в Приморском крае взяты под стражу начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Эрнест Бахшецян и его первый зам Александр Воробьев. Решение о взятии под стражу высокопоставленных чиновников принял Фрунзенкий суд Владивостока. Ранее с руководителей была взята подписка о невыезде, после того, как против них было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 («Превышение должностных полномочий»). Таможенников обвиняют в том, что они оформляли товары без должного контроля и досмотра.