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Posted 2 мая 2006, 03:52

Published 2 мая 2006, 03:52

Modified 10 ноября 2022, 19:18

Updated 10 ноября 2022, 19:18

Высокопоставленные таможенники оказались за решеткой

2 мая 2006, 03:52
В минувшие выходные в Приморском крае взяты под стражу начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Эрнест Бахшецян и его первый зам Александр Воробьев. Решение о взятии под стражу высокопоставленных чиновников принял Фрунзенкий суд Владивостока. Ранее с руководителей была взята подписка о невыезде, после того, как против них было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 («Превышение должностных полномочий»). Таможенников обвиняют в том, что они оформляли товары без должного контроля и досмотра.
В минувшие выходные в Приморском крае взяты под стражу начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Эрнест Бахшецян и его первый зам Александр Воробьев. Решение о взятии под стражу высокопоставленных чиновников принял Фрунзенкий суд Владивостока. Ранее с руководителей была взята подписка о невыезде, после того, как против них было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 («Превышение должностных полномочий»). Таможенников обвиняют в том, что они оформляли товары без должного контроля и досмотра.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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