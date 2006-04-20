Депутата Пустовгарова коллеги досрочно лишили полномочий

В четверг депутаты Госсобрания Башкирии досрочно лишили полномочий теперь уже своего бывшего коллегу Юрия Пустовгарова «на основании его письменного заявления».С такой просьбой депутат обратился сам после того, как его назначил на должность министра экономического развития и промышленности РБ президент Башкирии.Таким образом, в Курултае появилось вакантное место, которое будет замещено после проведения дополнительных выборов в Инорсовском избирательном округе.Кстати, жителям этого уфимского индустриального района придется голосовать за нового народного избранника уже в третий раз.

Сначала они делегировали в башкирский парламент Валерия Лесунова. После его кончины выбрали Юрия Пустовгарова, а теперь после перехода последнего на работу в правительство избиратели должны найти замену и ему.