Женщинам предписали носить трусы дольше, чем мужчинам

Так, например, нормы свежих фруктов увеличены на 31% (в том числе, для пенсионеров — на 62%, детей — на 27%), мяса и мясопродуктов — на 22% (для пенсионеров — на 39%), рыбы и рыбопродуктов —на 15% (для детей — на 25%), молока и молокопродуктов — на 10%. Хлебных продуктов (хлеб, макаронные изделия, мука, крупа, бобовые) в потребительской корзине отныне меньше на 11%, картофеля — на 12%. Особо подчеркивается, что в наборе вырос объем (на одного человека в год) наиболее ценных продуктов питания, содержащих белок.Кроме того, депутаты включили в набор и духовную пищу — посещение кинотеатров, музеев и выставок.Новая потребительская корзина станет основой для расчета прожиточного минимума. Он, кстати, на начало нынешнего года составлял 2390 рублей в месяц (в том числе 2621 для трудоспособных граждан, 2363 рубля для детей и 1796 рублей для пенсионеров).Авторы не устают повторять, что составлен набор сугубо на научной основе, с учетом физиологических потребностей, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, и даже подсчитали химический состав и энергетическую ценность. Так, например, необходимая суточная энергетическая ценность для трудоспособного мужчины должна составлять 2730 ккал, и виртуальный человек мужского пола обязан употребить в день 87,6 гр. белков, 84,6 гр. жиров и 405 гр. углеводов. Соответственно для женщины — 2100 ккал, 68,5, 65,7 и 310 гр., для пенсионеров — 2000 ккал, 65,3, 62,4 и 294 гр., для малышей до 6 лет — 1610 ккал, 52,3, 54,2 и 227 гр., и, наконец, для детей от 7 до 15 лет — 2360 ккал, 76,2, 79,4 и 332 гр. Правда, особо оговаривается, что состав сформирован "исходя из физиологических особенностей организма людей, не занятых тяжелым физическим трудом".Тому, кто уже знаком с текстом нового закона "О потребительской корзине в Республике Башкортостан", наверное, известно, что содержимое ее объединено в группы — скажем, хлебные продукты, овощи и бахчевые, белье, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения и т.п., что по сути своей малопонятно. "МК" решил облегчить восприятие столь важного документа и расшифровать корзину постатейно.Список под названием "Минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг" хочется перечитывать как увлекательный детектив. Если бы не он, граждане навряд ли узнали, что им в этой жизни не позволяет протянуть ноги. А выжить, оказывается, в следующей пятилетке рядовому жителю Башкирии помогут съедаемые в течение года 670,8 кг разных продуктов, а также 200 штук яиц.Еще интереснее узнать, в какой разблюдовке к столу жителей республики будет подан минимальный продуктовый набор. Так, за год среднестатистической живой душе разрешается слопать 1 килограмм конфет и 1 килограмм печенья. Кроме того, она может позволить себе 2 кг сметаны, 2 кг сыра и сливочного масла (для мужчин — 3 кг), 8 кг творога. Негусто. Но это, как говорится, деликатесы.Гораздо демократичнее смотрится на их фоне овощное меню, в котором красной строкой выделен такой незаменимый и полезный во всех отношениях русский национальный продукт, как квашеная капуста и сопутствующая ей свежая. Богатый витаминами овощ среднестатистический мужчина может заглатывать 35 кг в год.Далее в этом разделе следуют помидоры и огурцы — 3 кг в год, и столовые корнеплоды, то есть свекла с морковкой: 30 кг. В качестве бонуса всем без исключения (без различия пола и возраста) положены 5 кг в год дынь и арбузов. Вот, собственно, и все.Немного богаче выглядит расшифровка хлебопродуктов и бобовых культур, которые положили в корзину:»Фасоль (горох): 8 кг для мужчин, 6 кг — женщинам, 5 кг — пенсионеры;»Хлеб: 150 кг — мужчины, 110 кг — женщины, 105 кг — пенсионеры;»Макаронные изделия: 5 кг для мужчин и женщин, 4 кг — пенсионеры;»Мука пшеничная: мужчины — 25 кг, женщины — 16 кг, пенсионеры — 14 кг.Что касается товаров непродовольственной группы, то здесь по-прежнему свет не брезжит в конце тоннеля. Скудный перечень бытовых, культурных и прочих потребностей, подлежащих удовлетворению, вызывает стойкие ассоциации с военным коммунизмом. Общеизвестно: на войне как на войне, а битва за выживание немногим лучше. И если в норме записано, что человеку для продолжения своего биологического существования полагается 1 швейная машина на 40 лет, 1 шкаф для одежды, 1 обеденный и 1 письменный стол, 4 бытовых светильника на протяжении 25 лет; 1 холодильник — на 20 лет, 1 телевизор — на 15 лет, 1 тарелка на 2 года, раз в году — новый стакан, 2 авторучки в год и 1 электроутюг, которым надлежит пользоваться 9 лет.Не забыли слуги народные и о постельном белье. 3 одеяла — на 20 лет, 3 подушки — на 15, 6 пододеяльников и 3 банных полотенца— на 8, 6 личных полотенец — на 7, 9 простыней и 6 наволочек — на 6 лет.А сколько пар носков должно быть в гардеробе уважающего себя мужчины? А сапог с утепленной прокладкой? А трусов? И над этим сложнейшими вопросами, прилагая титанические усилия, ломали голову депутаты.И выяснили. Теперь каждому половозрелому и трудоспособному жителю Башкирии мужского пола положено: одна куртка на меховой подстежке (раз в 8 лет), одна меховая шапка (раз в 7 лет), 5 трусов (раз в 2 года), 7 пар носков (на 1 год), одни кроссовки, одни резиновые сапоги, шарф и перчатки трикотажные.Еще труднее в новых экономических условиях придется слабому полу. О физиологических особенностях женского организма составителям потребительской корзины задуматься, видимо, было недосуг. Трусов дамам положено столько же, сколько мужчинам, только срок службы их не 2 года, как у представителей сильной половины человечества, а 2 года 3 месяца. Сразу видно, что депутаты в большей части — мужского пола, которые уверены, что женщины, в силу своей аккуратности могут пользоваться бельем дольше мужчин. Бюстгальтеров положено всего два. Причем носить их, не снимая, предлагается в течение по крайней мере трех лет. В общем, ждет нас впереди затяжной демографический кризис: даже если бабы захотят, мужики вряд ли воспылают чувством, обнаружив на любимой столь долгоиграющее белье.Когда удивленные журналистки "МК" узнали, что по норме женщинам активного возраста раз в пять лет положена 1 пара зимних сапог, 1 полушерстяное и 2 хэбэшных платья, 1 халат, 1 юбка, 1 спортивный костюм, 1 свитер, а 6 колготок на 2 года, 2 комбинации — на четыре и пара тапочек на три года, сразу же возжелали вызвать автора этих расчетов, чтобы спросить: где он видел дам, готовых удовлетвориться столь минимальными потребностями?Как пояснили "МК" авторы закона, потребительская корзина составляется из самых дешевых вещей. Вся одежда должна быть отечественного производства, мебель из ДСП или фанеры, обувь из кожзаменителя, телевизор с диагональю не более 40 см. Из бытовых приборов в перечень попали лишь самые необходимые — холодильник, электроутюг, стиральная машина и радиоприемник. Кстати, целесообразность последнего составители объясняют требованиями гражданской обороны и "необходимостью информирования жителей о чрезвычайных ситуациях".Впрочем, какими принципами руководствовались депутаты, составляя этот джентльменский набор для нищего, так и осталось загадкой. Народные избранники кивали то на "Методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения", то на разработки Госкомстата, то на советы профсоюзов. О личном житейском опыте депутаты предпочли скромно умолчать. И напрасно: думается, малоимущим гражданам, каковых в Башкирии немало, было бы интересно узнать, как часто меняют носки, трусы, костюмы и рубашки сами парламентарии?Впрочем, проживающим в республики еще повезло. Депутаты, по их словам, учли специфику проживания в республике и пристрастия ее жителей. Так в отличие от трудоспособных мужчин и женщин, пенсионерам дополнительно включили в список 1 унты или валенки со сроком службы 12 лет. Учли также и то, что "при формировании минимального набора непродовольственных товаров индивидуального пользования принимается во внимание количественное разнообразие товаров для женщин, обусловленное физиологическими особенностями их организма, необходимость более частой обновляемости товаров для трудоспособного населения, обусловленной его социальной и физической активностью, и для детей, обусловленной естественным ростом их организма".Действительно, есть чем гордиться. Составленная специально для Башкирии потребительская корзина кому-то смех — другим слезы. Как минимум пятая часть жителей республики, живущих за чертой бедности, даже перечисленной "роскоши" позволить себе не могут. 5 трусов и 200 яиц остаются для них пределом мечтаний.Сергей ЛЕСУНОВ.Дорогие хозяюшки, для вашего удобства даем суточный набор продуктов (в сыром виде), из которого вам предстоит приготовить мужу завтрак, обед и ужин:Горох22 гр.Мука69 гр.Рис16 гр.Перловка, пшено, овсянка19 гр.Хлеб пшеничный300 гр.Хлеб ржаной110 гр.Картофель300 гр.Капуста96 гр.Огурцы и помидоры8 гр.Морковь и свекла82 гр.Репа, редька, тыква110 гр.Арбуз и дыня14 гр.Сахар60 гр.Конфеты3 гр.Печенье3 гр.Говядина44 гр.Баранина5 гр.Свинина19 гр.Курица или утка49 гр.Рыба свежая49 гр.Селедка3 гр.Молоко или кефир274 гр.Сметана5 гр.Масло сливочное8 гр.Творог22 гр.Сыр8 гр.Яйца0,5 штукиМаргарин14 гр.Масло растительное33 гр.Соль10 гр.Чай1,4 гр.Специи2 гр.