Грузия намерена возместить ущерб с Роспотребнадзора в десятки миллиардов долларов

Члены организации утверждают, что не могут получить от Роспотребнадзора доказательств опасности вин этих стран, содержания в них тяжелых металлов и пестицидов.Кроме того, некоммерческая организация «Союз участников алкогольного рынка» намерена обратиться за помощью к руководству РФ за поддержкой и помощью в разрешении вопроса, связанного с запретом ввоза молдавских и грузинских вин в Россию. Сейчас на границе остановлено 600 вагонов с алкогольной продукцией, которые не могут пройти таможню. Запрет на поставки в Россию вин из Молдавии и Грузии действует с 27 марта.