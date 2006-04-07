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Posted 7 апреля 2006, 10:06

Published 7 апреля 2006, 10:06

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Грузия намерена возместить ущерб с Роспотребнадзора в десятки миллиардов долларов

7 апреля 2006, 10:06
Ассоциация производителей вин Грузии планирует обратиться в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать убытки Роспотребнадзора в связи с запретом ввоза спиртных напитков этой страны. Ущерб насчитывает несколько миллиардов долларов.Союз участников алкогольного рынка намерены подать иск за клевету на главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который предложил руководству Федеральной таможенной службы запретить ввоз в Россию вин из Молдавии и Грузии по санитарно-эпидемиологическим соображениям.
Члены организации утверждают, что не могут получить от Роспотребнадзора доказательств опасности вин этих стран, содержания в них тяжелых металлов и пестицидов.Кроме того, некоммерческая организация «Союз участников алкогольного рынка» намерена обратиться за помощью к руководству РФ за поддержкой и помощью в разрешении вопроса, связанного с запретом ввоза молдавских и грузинских вин в Россию. Сейчас на границе остановлено 600 вагонов с алкогольной продукцией, которые не могут пройти таможню. Запрет на поставки в Россию вин из Молдавии и Грузии действует с 27 марта.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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