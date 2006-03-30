Роман про Гарри Поттера стал книгой года

Книгой года назван роман Джоан Роулинг «Гарри Потер и принц-полукровка». На церемонии British Book Awards в Лондоне приключения маленького волшебника опередили автобиографии Шарон Осборн, Пирса Моргана и Джона Пила.Роман про Гарри Поттера вышел в свет прошлым летом и побил все рекорды, стал самым раскупаемым из всех произведений писательницы. «Принца-полукровки» было продано свыше 300 миллионов экземпляров. По словам Роулинг, весь 2006 год она посвятит написанию, последней книги про маленького мага. Утверждают, что писательница намерена убить Поттера в заключительном повествовании.