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Спутник АМ-11 лишил Камчатку и Приморье сотовой связи и Интернета

29 марта 2006, 12:46
Из-за неполадок на спутнике оказались отключены от телевизионного вещания Камчатка и Приморье. Сейчас связь со спутником налажена и вещание Первого, «России», «Культуры» возобновлено, телеканал «Россия» пока не доступен на Сахалине.На Камчатке с перебоями работает сотовая связь и интернет. Из-за проблем со спутником АМ-11 в ограничен транзит междугородних телефонных каналов, связывающих область с центральной частью России.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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