Спутник АМ-11 лишил Камчатку и Приморье сотовой связи и Интернета

Из-за неполадок на спутнике оказались отключены от телевизионного вещания Камчатка и Приморье. Сейчас связь со спутником налажена и вещание Первого, «России», «Культуры» возобновлено, телеканал «Россия» пока не доступен на Сахалине.На Камчатке с перебоями работает сотовая связь и интернет. Из-за проблем со спутником АМ-11 в ограничен транзит междугородних телефонных каналов, связывающих область с центральной частью России.