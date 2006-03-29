Экскурсионный автобус с детьми попал под «Газель»

Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с автомобилем «Газель» в Ленинградской области. Семь школьников отправлено в больницы, также на больничной койке оказалось пятеро взрослых. Всего пострадало в аварии 18 человек.Авария случилось во вторник вечером, на трассе «Скандинавия» у города Выборг. Автобус с детьми следовал в одном направлении с «Газелью», но столкнувшись с ней, вылетел в кювет. 6 пострадавших получили медицинскую помощь на месте происшествия, 7 школьников из Москвы и Нижнего Новгорода госпитализированы в больницу Выборга с травмами различной степени тяжести.