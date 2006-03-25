Павла Шеремета обвиняют в мелком хулиганстве

Российский журналист Павел Шеремет задержан за мелкое хулиганство в Минске. По крайней мере, так утверждают в правоохранительных органах Белоруссии.Сам журналист заявил местным СМИ, что его не только задержали, но и жестоко избили, отобрав документы. Шеремет направлялся на Октябрьскую площадь, где планировался митинг протеста против результатов выборов, однако попал в оцепление милиции и спецназа. Репортер Первого канала был задержан, но никто ему не объяснил в каком правонарушении он обвиняется.