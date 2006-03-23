Россия вооружится новейшими бомбардировщиками

В 2007-2008 году военно-воздушные силы России начнут закупать самолеты среднего и легкого класса. Дело в том, что самолеты Ан-12 и Ан-26 вырабатывают сроки эксплуатации, а на замену военно-транспортной авиации понадобятся другие машины.Сейчас и до 2015 года основу парка военно-транспортной авиации (70%) будут составлять самолеты Ил-76. С 2006 года начнется эксплуатация Су-34, который сменит фронтовой бомбардировщик Су-25М, и в ближайшее время эти самолеты составят основу ударной мощи военной авиации. Кроме того, появится и учебно-боевой самолет Як-130.