mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Париж наводнили агенты в штатском

23 марта 2006, 14:40
В Париже принимаются повышенные меры безопасности, поскольку сегодня ожидается еще одна студенческая акция протеста.Власти французской столицы решили усилить контроль на вокзалах и других местах, где уже с утра появились агенты в штатском. В Париж не будут пускать членов молодежных группировок из пригородов. Именно они по мнению министра внутренних дел Николя Саркози, устраивают погромы. Накануне акции прошли в 58 из 84 университетом, парализовав их жизнедеятельность, профсоюзы намерены выступить против закона, упрощающего порядок увольнения молодых людей, 28 марта.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04