Париж наводнили агенты в штатском

В Париже принимаются повышенные меры безопасности, поскольку сегодня ожидается еще одна студенческая акция протеста.Власти французской столицы решили усилить контроль на вокзалах и других местах, где уже с утра появились агенты в штатском. В Париж не будут пускать членов молодежных группировок из пригородов. Именно они по мнению министра внутренних дел Николя Саркози, устраивают погромы. Накануне акции прошли в 58 из 84 университетом, парализовав их жизнедеятельность, профсоюзы намерены выступить против закона, упрощающего порядок увольнения молодых людей, 28 марта.