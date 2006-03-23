Метеорологи планеты сегодня объединятся для спасения нас от стихийных бедствий

Сегодня профессиональный праздник у метеорологов всей планеты. Он отмечается 23 марта, потому что именно в этот день в 1950 году вступила в силу конвенция о создании Всемирной Метеорологической организации.В этом году у празднования Дня метеоролога есть своя тема — «Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий». По мнению профессионалов метеорологии, 90% всех стихийных бедствий на Земле связаны с погодными условиями.