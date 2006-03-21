«Год змеи» презентует новый альбом большим концертом

«Седьмого в семь» — таков своеобразный пароль многочисленной армии поклонников уфимской группы «Год Змеи» и ее лидера Алексея Марковникова. 7 апреля в 19 часов команда презентует новый альбом «Слова… Осколки» большим концертом в Национальном молодежном театре Башкирии.В программе прозвучат не только песни из новой пластинки, но и старые, проверенные временем, хиты. В списке специально приглашенных гостей также не менее популярные группы «Никола Стасюк» и «Пупсы», которые выступят на одной сцене вместе с «Годом Змеи».