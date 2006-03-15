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Прокуратура Башкирии возбудила новые дела против благовещенских милиционеров и потребовала от главы МВД отстранить их от должностей

15 марта 2006, 14:34
Сегодня прокурор Башкирии рассказал журналистам, что надзорное ведомство провело проверку в Благовещенском ГРОВД и выяснилось, что в этом райотделе «продолжаются серьезные нарушения законности и прав граждан».После надзорных мероприятий в Благовещенском ГРОВД прокуратурой республики было возбуждены новые уголовные дела в отношении должностных лиц райотдела. Кроме того, главе МВД РБ Рафаилу Диваеву было внесено представление, обязывающее устранить нарушения закона, а также отстранить от должностей руководящих работников ГРОВД.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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