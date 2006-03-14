Первое лунное затмение в столетии состоится сегодня ночью

Сегодняшней ночью с 14 на 15 марта на территории России можно будет наблюдать первое в новом столетии «полутеневое лунное затмение».Вступление Луны в полутень произойдет в 00:22 по московскому времени 15 марта, выход из тени намечен на 5:14 Москвы. В максимальной фазе (около 2:48 мск.) Луна превратиться в еле заметный слегка красноватый диск. Однако обычные граждане затмением не насладятся, поскольку необходимы астрономические приборы.