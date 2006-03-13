В Башкирии в 3 из 138 округов выборы признаны несостоявшимися

Прошедшие вчера в Башкирии дополнительные и повторные выборы в местные представительные органы власти признаны состоявшимися в 135 округах из 138-ми.Как сообщили «МК» в республиканской ЦИК, в округах №№ 17 и 23 города Салавата и № 5 МО Белорецкий район депутаты не избраны по причине низкой явки избирателей соответственно 15,2%, 16,5% и 11,3%, тогда как минимальный порог составляет 20%.Вчера существовала опасность, что выборы могут не состояться и в двух округах Уфы. Но за несколько часов до закрытия избирательных участков необходимый порог в был преодолен.