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ЦРУ создает на Украине тайные узилища

13 марта 2006, 13:06
Украинский депутат Георгий Крючков заявил программе «Специальный корреспондент», что на в Киевской области существует тайная тюрьма ЦРУ для заключенных из Афганистана и Ирака.Тайное узилище может существовать на территории украинского гарнизона «Макаров-11» Киевской области. Ранее там находился склад ядерных боеприпасов Советской армии. Военная часть 1247 была впоследствии переоборудована в место содержания заключенных. На близлежащем аэродроме Озерное близ Житомира приземляются американские самолеты «Гольфстрим», перевозящие заключенных. В минобороне Украины отрицают подобное.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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