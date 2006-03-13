ЦРУ создает на Украине тайные узилища

Украинский депутат Георгий Крючков заявил программе «Специальный корреспондент», что на в Киевской области существует тайная тюрьма ЦРУ для заключенных из Афганистана и Ирака.Тайное узилище может существовать на территории украинского гарнизона «Макаров-11» Киевской области. Ранее там находился склад ядерных боеприпасов Советской армии. Военная часть 1247 была впоследствии переоборудована в место содержания заключенных. На близлежащем аэродроме Озерное близ Житомира приземляются американские самолеты «Гольфстрим», перевозящие заключенных. В минобороне Украины отрицают подобное.