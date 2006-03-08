В крупнейшем микрорайоне Уфы построят три кинотеатра

Сразу три кинотеатра появятся в недалеком будущем в крупнейшем спальном районе столицы Башкирии Сипайлово: один — на месте гагаринского рынка, и два — в районе парка развлечений «Кашкадан». Крупнейшему из них уже придумали название — «Простор».Это будет целый комплекс с несколькими кинозала, боулингом, кафе и барами. Открытие «Простора» приурочено к 450-летнему юбилею добровольного вхождения Башкирии в состав России, отмечаемого в 2007 году.