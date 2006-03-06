Уфа и Салават не будут подпитываться из фонда финансовой поддержки муниципалитетов

Свыше 4 млрд. руб. направит республиканский бюджет органам местного самоуправления из фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов РБ в нынешнем году. Деньги получат практически все муниципалитеты, за исключением Уфы и Салавата, которые являются «финансово самодостаточными».Как сообщили «МК» в Минфине Башкирии, согласно распределению средств на деньги в наибольшем объеме из фонда могут рассчитывать Белорецкий район (160,4 млн. руб.), города Межгорье (150,1 млн.) и Кумертау (133,9 млн.).