«Реплика Юрия Чайки о назначаемости глав администраций президентом РБ вызвала у Муртазы Рахимова недоумение»

При этом пресс-секретарь президента РБ отметил, что реплика Чайки была ответом на вопрос из зала, к которому «наверняка, министр готов не был».«Я официально уполномочен заявить, что слова министра юстиции не имеют под собой никаких оснований», — сказал Ростислав Мурзагулов. — «Республика фактически обвинена в том, что в нарушение федерального закона глав администраций городов и районов назначает президент Башкортостана, что абсолютно не соответствует действительности. Республика всегда находилась и находится в общероссийском правовом поле».Пресс-секретарь президента Башкирии пояснил, что регион одним из первых субъектов Федерации вошел в реформу местного самоуправления, которую успешно реализует с нынешнего года. «Башкортостан не пошел на отсрочку, не стал тянуть время, а вступил в реформу с 1 января 2006 года», — сказал он.Ростислав Мурзагулов напомнил, что 26 марта прошлого года во всех муниципальных образованиях республики прошли местные референдумы, на «которых и была утверждена нынешняя схема управления». В соответствии с ней в результате прямых выборов избирается представительный орган местного самоуправления, который в дальнейшем из своего состава выбирает главу совета, а тот в свою очередь заключает контракт с руководителем исполнительной власти, прошедшим конкурс. «Все в строгом соответствии с 131-м федеральным законом. Главы исполнительных органов власти муниципалитетов фактически являются сити-менеджерами. Практика, получившая широкое распространение во всем мире, в том числе и в Российской Федерации».По этой причине, отметил Ростислав Мурзагулов, реплика, брошенная Юрием Чайкой «вызвала у президента РБ и руководства республики недоумение, а у некоторых представителей общественности — даже возмущение».На вопрос журналистов «Можно ли в связи с подобными заявлениями говорить о некомпетентности федеральных чиновников?» пресс-секретарь президента Башкирии ответил деликатно:«Не в моей компетенции оценивать действия и слова чиновников столь высокого ранга, — дипломатично сказал он. — «Тем более не думаю, что Министерство юстиции ангажировано. На мой взгляд, в Совете Федерации имело место недоразумение. Кто-то из сенаторов слышал звон, что дескать в Башкортостане глав администраций назначает президент, хотя и раньше в действительности схема была другой, и озвучил это перед министром».Журналисты вспомнили также о словах Чайки: «Генпрокуратура как орган реагирования должен принять соответствующие меры на предмет отмены противоречия федеральному законодательству в связи с выборами глав городов и районов, поскольку такая норма зафиксирована в действующем законе, и передать это дело в суд, если нарушения не будут устранены». На что Ростислав Мурзагулов заметил:«Лично мне о реакции Генпрокуратуры неизвестно. Но хочу сказать, что на месте каждого чиновника было бы разумнее, прежде чем делать заявления, приехать в Башкортостан и лично убедиться в существующей ситуации. Тем более представителям Минюста можно сделать это, не выходя даже из кабинетов, а детально изучить действующие республиканские законы о местном самоуправлении на предмет соответствия федеральному законодательству».На вопрос «МК» о правовых последствиях заявления Юрия Чайки, пресс-секретарь президента Башкирии ответил:«Мы не стремимся устраивать разбирательств — кто прав, кто не прав. Мы просто хотим разъяснить свою позицию и донести людям правду. Ведь та работа, которая была проведена по реформе местного самоуправления на благо республики и отвечает интересам ее жителей».