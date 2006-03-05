В Башкирии увеличится число граждан, официально признанных жертвами политических репрессий

В Башкирии количество жителей республики, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по политическим мотивам в период репрессий и впоследствии репрессированных, в нынешнем году увеличится.Как сообщили «МК» в Минтруда и социальной защиты населения РБ, в прошлом году этот статус официально имели 73 жителей республики. В 2006-м году, по прогнозу министерства, его приобретут еще 7 человек. В соответствии с республиканским законом эти 80 граждан имеют право на доплату к пенсии, которая индексируется вместе с пособиями по старости.