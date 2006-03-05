Трехкратный чемпион мира по шашкам не будет выступать за Башкирию

Трехкратный чемпион мира по международным шашкам Александр Георгиев, представлявший с 1996 года до настоящего времени Республику Башкортостан, заявил о своем намерении сменить прописку и выступать за Санкт-Петербург. Отныне он будет защищать честь создаваемого в этом городе профессионального шашечного клуба.Супруга Александра — Гузель Георгиева по-прежнему будет выступать за Республику Башкортостан и профессиональный шашечный клуб "Башнефть", Об этом, по информации «Башинформа», сообщил главный тренер сборной РБ Юрий Черток.