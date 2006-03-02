Иностранцам запретят рулить стратегическими объектами

В Минэкономразвития готовится законопроект, который ограничит доступ иностранцев в стратегические сектора экономики.39 видов деятельности различных отраслей станут недоступны для иностранных компаний, кроме того, приобретение контрольного пакета станет носить разрешительный характер. Хотя законопроект пока только готовится, но уже известно, что в ТЭК и недропользовании это будет касаться только стратегических месторождений, также речь идет о производстве вооружения, военной техники, ядерных материалов, строительстве ядерных объектов.