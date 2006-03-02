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Иностранцам запретят рулить стратегическими объектами

2 марта 2006, 15:31
В Минэкономразвития готовится законопроект, который ограничит доступ иностранцев в стратегические сектора экономики.39 видов деятельности различных отраслей станут недоступны для иностранных компаний, кроме того, приобретение контрольного пакета станет носить разрешительный характер. Хотя законопроект пока только готовится, но уже известно, что в ТЭК и недропользовании это будет касаться только стратегических месторождений, также речь идет о производстве вооружения, военной техники, ядерных материалов, строительстве ядерных объектов.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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