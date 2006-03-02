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Горбачев пригласит на дружескую вечеринку бывших сильных мира сего

2 марта 2006, 11:49
Сегодня первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет.Юбиляр намерен отпраздновать день рождения в узком кругу в одном из московских ресторанов. На торжества приглашены бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Коль, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, 41-й президент США Джордж Буш-старший и бывшая глава правительства Великобритании Маргарет Тэтчер. Правда, экс-глава СССР еще не знает, кто из бывших соратников откликнется на приглашение.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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