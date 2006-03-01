Богатейшее королевство Тамбора упокоилось на глубине трех метров

Количество бронзовой утвари подтвердило свидетельства современников о том, что в лучшие времена жители Тамборы, известной своим медом, скакунами и сандаловым деревом, совсем не бедствовали.И это лишь начало открытий, самые сенсационные из которых пока таятся под трехметровой толщей породы. Однако прежде всего любопытство ученых вызывает полулегендарный Деревянный дворец, найти который они надеются в ходе следующей экспедиции.Тамбора почти 200 лет назад погибла в один миг. Активность одноименного вулкана была столь сильна, что отразилась на жизни всей планеты. На поверхность Земли были выброшены 100 куб. км. лавы, пыли и пепла, а 400 млн. тонн газа мощной струей били на 44 км. вверх. Все это привело к загрязнению атмосферы, и следующий 1816 г. вошел в историю как "год без лета".