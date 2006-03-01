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Posted 1 марта 2006, 16:12

Published 1 марта 2006, 16:12

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Богатейшее королевство Тамбора упокоилось на глубине трех метров

1 марта 2006, 16:12
Американский ученый может смело претендовать на лавры первооткрывателя пропавшего в 1815 году богатейшего королевства Тамбора. Оказывается Тамбора, как и древние Помпеи было уничтожено в один миг, во время извержения вулкана. Сгинувшее государство искали много лет и только теперь наткнулись на останки погибшего со 100 тысячным населением города. Засыпанное пеплом королевство находится на территории современной Индонезии.Потерянное королевство лежит на глубине трех метров. Ученые извлекли останки двух человек, бронзовую и керамическую посуду, железные инструменты.
Количество бронзовой утвари подтвердило свидетельства современников о том, что в лучшие времена жители Тамборы, известной своим медом, скакунами и сандаловым деревом, совсем не бедствовали.И это лишь начало открытий, самые сенсационные из которых пока таятся под трехметровой толщей породы. Однако прежде всего любопытство ученых вызывает полулегендарный Деревянный дворец, найти который они надеются в ходе следующей экспедиции.Тамбора почти 200 лет назад погибла в один миг. Активность одноименного вулкана была столь сильна, что отразилась на жизни всей планеты. На поверхность Земли были выброшены 100 куб. км. лавы, пыли и пепла, а 400 млн. тонн газа мощной струей били на 44 км. вверх. Все это привело к загрязнению атмосферы, и следующий 1816 г. вошел в историю как "год без лета".
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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