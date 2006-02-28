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Башкирские предприятия станут инвестировать жилищное строительство республики

28 февраля 2006, 19:17
Президент Башкирии Муртаза Рахимов подписал указ, в котором рекомендовал предприятиям республики осуществлять целевые отчисления на развитие жилищного строительства.Как сообщили «МК» в пресс-службе администрации президента Башкортостана, указ главы региона «О дополнительных мерах по реализации в Республике Башкортостан приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Теперь любое предприятие Башкирии может стать участником развития национального проекта.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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