Башкирские предприятия станут инвестировать жилищное строительство республики

Президент Башкирии Муртаза Рахимов подписал указ, в котором рекомендовал предприятиям республики осуществлять целевые отчисления на развитие жилищного строительства.Как сообщили «МК» в пресс-службе администрации президента Башкортостана, указ главы региона «О дополнительных мерах по реализации в Республике Башкортостан приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Теперь любое предприятие Башкирии может стать участником развития национального проекта.